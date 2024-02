Beleggers willen inspraak in klimaatbeleid beursgenoteerde bedrijven

Het duurzaamheidsverslag van beursgenoteerde ondernemingen moet net als de jaarrekening worden vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering, zo bepleit vereniging van institutionele beleggers Eumedion. Bovendien moeten aandeelhouders de mogelijkheid krijgen om een voorstel tot aanscherping van het klimaatbeleid als niet-bindend stempunt op de agenda van de aandeelhoudersvergadering te laten plaatsen.

Eumedion stelt dat in commentaar op het consultatiedocument over klimaatmaatregelen voor de financiële sector. Beursondernemingen spelen een belangrijke rol bij de verduurzaming van de economie en de maatschappij, maar institutionele beleggers kunnen daar ook een steentje aan bijdragen, vindt de beleggersclub. ‘Dat kunnen zij doen door in hun beleggingsbeleid niet alleen te kijken naar financiële informatie, maar ook naar materiële duurzaamheidsrisico’s en -kansen. Daarnaast kunnen zij dit doen door ofwel financiële producten aan te bieden met een expliciete duurzaamheidsdoelstelling dan wel te beleggen in deze producten.’

Zelfregulerend vermogen versterken

Eumedion vindt dat van institutionele beleggers in hun hoedanigheid van actieve, betrokken, verantwoorde en duurzame aandeelhouders mag worden verwacht dat zij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ondernemingen waarin zij beleggen zich houden aan internationale afspraken op het terrein van (onder meer) klimaat en mensen- en werknemersrechten. ‘Tegen deze achtergrond vindt Eumedion het wenselijk dat de wetgever het zelfregulerend vermogen door institutionele beleggers in hun hoedanigheid van aandeelhouders verder versterkt door het duurzaamheidsverslag te laten vaststellen door de aandeelhoudersvergadering en te verduidelijken dat een aandeelhouder een verzoek tot aanscherping van het duurzaamheids- of klimaatbeleid als niet-bindend stempunt op de agenda van een aandeelhoudersvergadering kan laten plaatsen.’

De VEB, vereniging van particuliere beleggers, heeft zich in haar reactie achter het standpunt van Eumedion geschaard.