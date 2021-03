RB wil met overheid om tafel over fiscale consequenties Tozo-steun

Partners van zzp’ers die een beroep hebben gedaan op de Tozo-steunmaatregel voor zelfstandigen, moeten in veel gevallen geld terugbetalen aan de Belastingdienst. Het Register Belastingadviseurs vindt dat niet terecht en wil erover in gesprek met de overheid.

De Tozo-regeling, gebaseerd op de bijstand, biedt zelfstandigen een aanvulling op het inkomen tot het sociaal minimum. Voorwaarde is dat de opdrachtenstroom door corona is opgedroogd. Sinds juni vervalt het recht op de steun als de partner meer dan € 1.500 euro per maand verdient. Nu het belastingaangifteseizoen van start is gegaan, komen er veel vragen binnen bij boekhouders, belastingadviseurs en belangenbehartigers, zo schrijft de NOS. Sommige belastingadviseurs twijfelen aan de rechtmatigheid van de regeling. De NOS schetst de situatie van een zelfstandig kok van wie de Tozo-uitkering voor de helft aan zijn vrouw wordt toegerekend. Die moet € 833 belasting betalen.

Gebaseerd op bijstand

Maar het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat vanaf het begin duidelijk is gemaakt dat de Tozo-regeling gebaseerd is op de algemene bijstand en dat een uitkering gevolgen kan hebben voor de inkomstenbelasting van de partner. Belastingadviseur Wim Rikkert (LamersRozendal) heeft veel kunstenaars en musici als klant. ‘Klanten schrikken er echt van, en begrijpen het ook niet. Sommigen zeggen: haal maar uit mijn aangifte, want ik heb die hele uitkering niet aangevraagd.’ Dat kan niet, want de helft van de uitkering wordt standaard als bijstand opgeteld bij het inkomen van de partner.

Trap na of vangnet?

Fiscaal directeur Sylvester Schenk van het Register Belastingadviseurs, denkt dat dat niet zomaar kan: ‘De hoogte van een uitkering kan wel worden beïnvloed door het inkomen van de partner, maar een partner moet geen belastingaanslag kunnen krijgen over de uitkering van de ander.’ Het RB wil erover in gesprek met de overheid. Belangenclub De Werkvereniging vindt het bovendien een voorbeeld van ongelijke behandeling: ‘Werknemers krijgen via de loonsteun hun volledige salaris uitbetaald. Zelfstandigen worden op het sociaal minimum gehouden, en krijgen nu ook nog een trap na via de inkomstenbelasting.’ Het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat zelfstandigen normaal gesproken geen aanspraak kunnen maken op sociale vangnetten. ‘Daarom is bij de start van de crisis de enige regeling die er is voor zelfstandigen, de bijstand voor zelfstandigen, aangepast en vereenvoudigd om deze groep toch te kunnen ondersteunen.’