Gemeente Maastricht kende terecht geen Tozo-uitkering toe aan ondernemers

Ondernemers die in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, maar zelf elders in de Europese Unie wonen, hebben geen recht op een Tozo-uitkering voor de kosten van levensonderhoud. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld in twee uitspraken.

Twee ondernemers

In de twee zaken gaat het om in België en Duitsland wonende ondernemers die een Tozo-uitkering hebben aangevraagd bij de gemeente Maastricht. De gemeente wees de aanvragen af omdat de ondernemers niet in Nederland wonen. Volgens de ondernemers had de gemeente een Tozo-uitkering aan hen moeten toekennen op grond van Europees recht.

Woonland verantwoordelijk voor sociale bijstand

De Tozo-uitkering is een inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers om op minimumniveau in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De CRvB oordeelt dat de ondernemers geen recht op de Tozo-uitkering kunnen ontlenen aan de regels van de Europese Unie.

De Tozo-uitkering is een sociale bijstandsuitkering. De ondernemers waren voor sociale bijstand afhankelijk van de regels in hun woonland. De gemeente Maastricht hoefde daarom geen Tozo-uitkering aan deze ondernemers te betalen.

Centrale Raad van Beroep, ECLI:NL:CRVB:2023:1100 & ECLI:NL:CRVB:2023:1101