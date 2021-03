RVO: eerste vaststellingen TVL Q4 2020 de deur uit

De vaststelling van TVL Q4 2020 is op 18 maart gestart, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vrijdagmiddag. 78.000 ondernemers ontvangen in de komende weken een vaststellingsverzoek en het resterende deel van de TVL Q4 tegemoetkoming. Tijdens deze vaststelling vindt ook de uitkering van het hogere vergoedingspercentage en de opslag Voorraad Gesloten detailhandel (VGD) plaats.

De komende dagen stuurt de RVO de vooraf ingevulde vaststellingsverzoeken naar alle ondernemers die TVL Q4 2020 toegekend hebben gekregen.

90% voor 25 maart

De RVO verwacht dat voor donderdag 25 maart aan 90% van alle ondernemers een vaststellingsverzoek is gestuurd. Voor maandag 22 maart hebben de eerste 30.000 ondernemers hun vaststellingsverzoek ontvangen. De uitvoeringsinstantie doet dit in groepen om te voorkomen dat systemen overbelast raken.

Snel een besluit en betaling

Als de RVO de gegevens die worden opgevraagd tijdens de vaststelling juist en volledig heeft ontvangen, dan heeft de RVO gemiddeld 90% van de verzoeken binnen 3 weken beslist en betaald. Vaak gaat dat sneller, ongeveer 60 tot 70% zal waarschijnlijk binnen 1 tot 2 weken worden vastgesteld. Het gaat langzamer als ondernemers in een aanvullende controle vallen en bijvoorbeeld aanvullende bewijsstukken moeten opleveren.

Nog meer steun

RVO keert nog meer steun aan ondernemers uit. Deze maand is er in de nieuwe ronde van TVL Q1 al aan 48.000 ondernemers een voorschot voor het 1e kwartaal toegekend en betaald. Ook hebben 10.000 ondernemers in de vaststelling van TVL 1 in de afgelopen 2 weken een nabetaling ontvangen. De komende weken volgen nog meer betalingen in de vaststelling van TVL 1 en Q4 en voorschotten in TVL Q1.

Bron: RVO