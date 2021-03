Personalia | Utku Karaçomak begint voor zichzelf

Utku Karaçomak RA is per 15 maart eigenaar en oprichter van accountants- en advieskantoor Apollo Finance. Utku heeft hiervoor 10 jaar bij EY gewerkt in Amsterdam en London, waarvan 7 jaar als registeraccountant en 3 jaar als financieel adviseur fusies & overnames. Ook heeft hij ervaring in het strategisch begeleiden van ondernemingen. In zijn werkzame periode bij EY heeft Utku verschillende private equity investeerders, vermogende particulieren en de top van het Nederlandse bedrijfsleven tot zijn clientèle gerekend, waaronder Coca-Cola, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Heineken, FrieslandCampina en HelloFresh.

Zuidas-ervaring beschikbaar stellen voor het MKB

Met de dienstverlening van Apollo Finance helpt Utku Karaçomak ondernemers met groeiambities door middel van accountancy- en consultancydiensten. “Na 10 mooie en leerzame jaren bij EY heb ik besloten om mijn lang gekoesterde ondernemersdroom achterna te gaan. Na gesprekken met tientallen ondernemers is het voor mij duidelijk: ik wil mijn Zuidas-ervaring beschikbaar stellen voor het MKB, zónder de Zuidas-tarieven. Een frisse wind in deze traditionele sector, dat is waar ik voor wil zorgen. Het uurtje-factuurtje-principe maakt plaats voor transparante abonnementen. Reactieve dienstverlening wordt vervangen door een persoonlijke benadering en begeleiding. Zodoende is Apollo Finance ontstaan: een accountants- en advieskantoor met de persoonlijke aandacht van een klein kantoor en de expertise van een groot kantoor. Ik haal mijn plezier en voldoening uit het geven van financiële adviezen. Dat is omdat ik er van overtuigd ben dat een goede financiële strategie een van de belangrijkste bouwstenen is van een gezond, en groeiend, bedrijf.”