Avans+ springt met tool in op nieuw PE-systeem

Opleidingsinstituut Avans+ heeft het opleidingsprogramma Grow+ ontwikkeld voor accountantskantoren. ‘Dé totaaloplossing voor accountantskantoren die meer behoefte hebben aan sturing op leerdoelen en leeractiviteiten en willen faciliteren in het voldoen aan de nieuwe PE-verplichting.’

Avans+ werkt daarvoor samen met IT-bedrijf Growteq. Grow+ is een online PE-tool die het ontwikkelproces van medewerkers inzichtelijk maakt. De tool biedt hulp met het achterhalen van het persoonlijk ontwikkelvraagstuk en help bij het formuleren van leerdoelen en leeractiviteiten. Beide partners noemen het ‘de ideale combinatie van groei en ontwikkeling én automatisering en monitoring’. De oplossing ondersteunt het gehele proces van startgesprek tot reflectie en genereert automatische documentatie van uitgevoerde PE-trainingen. De tool kan worden gekoppeld met het beloningssysteem.

Geen verplicht nummer meer

Volgens opleidingsmanager Marcha van Meer van Avans+ is het initiatief is ontstaan als gevolg van de nieuwe regelgeving rondom de PE-verplichting. ‘Met Grow+ hebben we een product ontwikkeld, waarmee PE-punten halen niet alleen een verplicht nummer is, maar waarmee de ontwikkelingsdoelen van je organisatie procesmatig te volgen zijn en je iedereen meeneemt in het ontwikkelproces.’