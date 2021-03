Aandeelhouders vroegen BAM om verantwoording over berispte EY-accountant

Aandeelhouders hebben BAM Groep en PostNL deze maand gedwongen tot het geven van meer inzicht in de voorgestelde benoeming van de accountant, meldt beleggersvereniging Eumedion. De accountant van EY die de cijfers van bouwbedrijf BAM controleert kreeg onlangs bij de Accountantskamer een berisping opgelegd vanwege zijn rol als KPMG’er bij het failliete Imtech.

Veroordeling Accountantskamer in Imtech-faillissement

BAM stelt tijdens de op 14 april te houden AVA voor om haar accountant Guus van Eimeren (EY) te herbenoemen als controlerend accountant van de jaarrekening 2022, meldt Eumedion. Het bouwbedrijf ging in de toelichting op dit voorstel niet in op de berisping die de heer Van Eimeren in januari van de Accountantskamer kreeg voor zijn rol als opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar (‘OKB-er’) bij de controle van de Imtech-jaarrekening 2012. De heer Van Eimeren, destijds nog werkzaam voor KPMG, handelde volgende tuchtrechter destijds onder meer in strijd “met de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en van professioneel gedrag”.

Volste vertrouwen

In een op 15 maart uitgevaardigd statement blijkt dat zowel de BAM-ondernemingsleiding als EY het volste vertrouwen hebben in de controlekwaliteiten van de heer Van Eimeren, mede op grond van de positieve evaluaties van zijn optreden door BAM als de uitkomsten van de uitgebreide interne kwaliteitsbeoordelingen binnen EY. De berisping van de Accountantskamer doet hier niets aan af, volgens BAM en EY.

Vervroegde kantoorroulatie PostNL

PostNL stelt daarnaast tijdens de op 20 april uitgeschreven AVA voor om na zes jaar afscheid te nemen van EY als controlerend accountant en om KPMG vanaf boekjaar 2022 als nieuwe accountant te benoemen. Deze vervroegde kantoorroulatie (immers: binnen de wettelijke maximumtermijn van tien jaar) werd niet inhoudelijk gemotiveerd. Na vragen van verschillende aandeelhouders publiceerde het postbedrijf op 17 maart aanvullende informatie over het voorstel. Daaruit blijkt dat het vervroegde afscheid van EY te maken heeft met de wettelijk verplichte roulatie van de ‘lead audit partner’ na boekjaar 2021.

Mazars en BDO niet uitgenodigd

Uit de aanvullende informatie blijkt verder dat de AMX-onderneming slechts de overige drie ‘BIG 4’-kantoren heeft uitgenodigd om te offreren (dus niet de middelgrote kantoren Mazars en BDO) en dat op basis van verschillende selectiecriteria uiteindelijk KPMG als “geprefereerd” kantoor voor benoeming is voorgedragen. PostNL verzuimt in de toelichting het kantoor te noemen dat als ‘nummer 2’ uit de selectieprocedure kwam. Op grond van de Europese Accountantsverordening is een beursgenoteerde onderneming dit wel verplicht te doen.

Bron: Eumedion