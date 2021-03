Controlerend accountant EY over Shell: impact klimaatrisico en energietransitie key audit matter

De controlerend accountant van Shell heeft voor het eerst de financiële impact van klimaatverandering en de energietransitie als kernpunt van de accountantscontrole gekarakteriseerd. Volgens de accountant kunnen de klimaatverandering en de energietransitie een “wijdverbreide” impact hebben op beoordelingen en schattingen van het bestuur en derhalve op de controle. De controleverklaring van EY-accountant Allister Wilson is opgenomen in de op 11 maart gepubliceerde Shell-jaarrekening 2020.

CO2-doel nog niet in de pas met plannen

Het risico op onjuistheden in de jaarrekening is in 2020 in vergelijking met 2019 vergroot door de toegenomen aandacht voor klimaatverandering bij beleggers en toezichthouders, oordeelt de accountant. De EY’er merkt in de verklaring ook op dat Shells recent gecommuniceerde doelstelling om de CO2-intensiteit van al haar activiteiten en producten in 2050 tot 0 terug te brengen nog niet in de pas loopt met de operationele plannen en de prijsstelling van het olie- en gasbedrijf. Shell schrijft dit in de toelichting op de jaarrekening zelf ook. Shell verwacht de operationele plannen en de prijsstelling aan te passen zodra de samenleving als geheel stappen zet om de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren.

Rol accountant bij klimaatdoelstellingen en -ambities

Voor de EY-accountant is het mede daarom ook “niet mogelijk noch passend” om te kunnen verklaren dat de Shell-jaarrekening 2020 ‘Paris-aligned’ is. De opmerkingen van de EY-accountant bij de Shell-jaarrekening voeden de discussie wat de rol van de accountant is ten aanzien van de verschillende klimaatdoelstellingen en -ambities van beursgenoteerde ondernemingen. De NBA is hierover op 19 maart een discussie gestart en vraagt van belanghebbenden input op dit onderwerp.

