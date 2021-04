De landelijke adviesorganisatie Credion, opgericht door Carlo van der Weg, vierde onlangs haar twintigjarig jubileum. Gedurende die twintig jaar is er veel veranderd in de financiële wereld. Credion heeft zich ontwikkeld tot dé financieringsspecialist voor bedrijfs- en vastgoedfinancieringen.

Het bedrijf neemt daarbij alle zorg voor ondernemers uit handen, om voor hen de meest optimale financieringsoplossingen te realiseren. Tijd voor een terugblik.

Hoe het ‘concept Credion’ van start ging

Voordat Van der Weg Credion oprichtte, had hij al een behoorlijke staat van dienst opgebouwd als zakelijk bankier bij de Friesland Bank. Hij zag toen al de behoefte van mkb-ondernemers aan een adviseur voor de beste bedrijfsfinanciering. En hoewel er in die tijd nagenoeg nog geen alternatieve financiers waren, zag hij na een gedegen onderzoek wel degelijk mogelijkheden op dit gebied.

‘Ik heb toen een plan uitgewerkt en PMH Investments uit Heerenveen benaderd om als investeerder mee te doen’, aldus Van der Weg. ‘Want om deze nieuwe vorm van financiële dienstverlening te introduceren, moest er volume gedraaid worden om scherpe afspraken met banken en financiers te kunnen maken.’ De exacte startdatum van Credion is 1 januari 2000 en op 1 april 2001 opende de organisatie haar eerste vestiging: Credion Tilburg.

Grote landelijke speler

Het streven was om middels twintig vestigingen een landelijke dekking te realiseren. In het voorjaar van 2005 was het zover. Vanaf toen werd Credion als grote landelijke speler gezien, waardoor er op nationaal niveau afspraken gemaakt konden worden met banken en andere financiers.

Van der Weg: ‘Bij de aanvang van de Kredietcrisis van 2008 had Credion inmiddels eenendertig vestigingen. Maar toen gingen de banken ‘op slot’, waardoor er in de markt heel veel vraag kwam op het gebied van financieringsadviezen, terwijl er bijzonder weinig aanbod was qua geld. Zodoende kregen wij te maken met ondernemers die een financiering nodig hadden terwijl wij niet in staat waren om hen te helpen.’

In 2009 werd Credion vanuit het Ministerie van Economische Zaken uitgenodigd om deel te nemen aan de Taskforce Kredietverlening. Naast Credion waren de Nederlandse Vereniging van Banken, de Kamer van Koophandel en nog een aantal partijen in die taskforce vertegenwoordigd.

Dat was de start van de ontwikkeling van diverse soorten alternatieve financieringsvormen, zoals lease, factoring, crowdfunding, et cetera. Credion was voor die partijen een belangrijke organisatie, omdat deze partijen over het algemeen geen eigen kantoren hadden.

Door deze ontwikkeling groeide Credion dermate dat de organisatie in 2015 meer dan vijftig vestigingen in het land had en over meer dan zestig geldverstrekkers beschikte.

‘Dat hebben we als Credion dan toch maar bereikt met z’n allen’

‘Het hele financieringslandschap is inmiddels gewend aan een onafhankelijke zakelijke kredietadviseur’, aldus Van der Weg, ‘Toen ik ermee begon, reageerden banken en financiers in eerste instantie afhoudend. Maar dat is veranderd en financiers maken nu actief beleid om juist met adviseurs samen te werken. Dat hebben we als Credion dan toch maar bereikt met z’n allen.’

De organisatie beschikt nu over honderdtwintig adviseurs, verdeeld over vierenvijftig vestigingen in het land. Van der Weg: ‘In het begin hadden we één adviseur per vestiging. Maar inmiddels zijn dat er twee. En dat aantal groeit nog steeds, want elke maand hebben we wel een klasje van vier à vijf mensen die zich na de cursus aansluiten bij een bestaande vestiging.’

In twintig jaar tijd is Credion, met inmiddels meer dan negentig geldverstrekkers, uitgegroeid tot een vast onderdeel in de financieringsketen en is de organisatie niet meer weg te denken uit de wereld van bedrijfs- en vastgoedfinancieringen. Dit jaar wordt er een keurmerk op het gebied van financieringen geïntroduceerd en Credion is de eerste partij die dat keurmerk krijgt.

Foto vlnr: Team Credion Associatie: Afke Hoekstra, Jacob Nammensma, Edwin ten Cate, Hendrik van der Wal, Nadine Nijenhuis en Carlo van der Weg

