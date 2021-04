BDO wil aantrekkelijker zijn voor jonge ouders

BDO wil jonge ouders meer aan zich binden. Onderzoek leert dat het kantoor relatief veel talent dat verliest dat net een kind heeft gekregen. Het ouderschapsprogramma ‘ParentJourney@BDO’ moet aan die trend een eind maken.

Flexibiliteit

BDO denkt dat flexibiliteit het toverwoord is om ook jonge ouders aan zich te binden. Het gaat onder meer om flexibiliteit in werktijden- en werklocaties. Met het nieuwe ouderschapsprogramma wil het kantoor dit faciliteren. Het programma bestaat enerzijds uit een ‘Stappenplan voor (aanstaande) Ouders’. Hierin zijn alle te nemen beslissingen rondom ouderschap en werk overzichtelijk weergegeven. Anderzijds bevat het een ‘Stappenplan voor Leidinggevenden’ met handige checklists en onderwerpen die besproken kunnen worden. Ook is alle werk-gerelateerde informatie in combinatie met het ouderschap gebundeld in het ouderschapsprogramma, waaronder de arbeidsvoorwaarden rondom ouderschap (verlof, vergoeding en bijzondere situaties). Zo zijn (aanstaande) ouders beter geïnformeerd, waardoor zij ook minder stress zullen ervaren, denkt BDO.

Diversiteit & Inclusie-beleid

Het ouderschapsprogramma ‘ParentJourney@BDO’ is een initiatief dat voortvloeit uit het Diversiteit & Inclusie-beleid. BDO wil een organisatie zijn waarbij iedereen zich vrij, welkom en veilig voelt. Een organisatie waarin mensen zichzelf kunnen zijn en kunnen excelleren, ongeacht (on)zichtbare verschillen zoals geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, seksuele voorkeur of in dit geval; het krijgen van kinderen.