Alfa Accountants appelleert vergeefs tegen vonnis

Een melkveehouder heeft terecht schadevergoeding ontvangen doordat Alfa Accountants zijn zorgplicht verzaakte. Dat oordeelt het Gerechtshof in een zaak die sinds december 2011 speelt.

Niet gemeld, geen geld

Een melkveehouder besluit in december 2011 te investeren in een nieuwe MDV-stal (Maatlat Duurzame Veehouderij). Hij wil hierbij gebruik maken van de MIA/Vamil regeling 2011 en meldit dit aan Alfa Accountants. Het accountantskantoor verzuimt de investeringsbeslissing binnen drie maanden te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De melkveehouder loopt hierdoor de subsidie mis. In februari 2019 veroordeelt de rechter Alfa Accountants tot een schadevergoeding (berekend door Flynth) van ruim 133 duizend euro. De aansprakelijkheidsverzekeraar maakt het volledige bedrag over aan de boer.

Zorgplicht

Alfa Accountants ging in hoger beroep met negen grieven tegen het vonnis. Allereerst ontkende de accountant dat de melkveehouder in december 2011 een ‘investeringsbeslissing’ had genomen. Maar het gerechtshof ging daar niet in mee. Uit diverse documenten bleek dat de boer in december concrete stappen had gezet om de stal te laten bouwen. En daarbij had Alfa Accountants een zorgplicht richting de klant en ‘nagelaten zich van de plannen van [melkveehouder] te vergewissen en hetzij hem indringend te waarschuwen voor de driemaandentermijn (dus te adviseren op dit punt) hetzij zelf die melding aan de belastingdienst te verzorgen (dus hem op dit punt te begeleiden). In dit opzicht is Alfa Accountants jegens haar cliënt toerekenbaar tekortgeschoten.’

Berekening schade

Een andere grief betrof de berekening van het schadebedrag. Daarin was ook de schade van de echtgenote van de melkveehouder opgenomen. In een tussenvonnis had de rechtbank al overwogen dat de vrouw haar vordering, voor zover nodig, aan haar man kon overdragen waardoor, in de optiek van de rechtbank, ook een reële begroting van de schade kon plaatsvinden, mede gelet op de fiscale verwevenheid van beide echtgenoten. Omdat dit in een eerder stadium al als voldongen feit was geaccepteerd, kon Alfa Accountants daar nu geen bezwaar meer tegen maken, aldus het gerechtshof.

Extra investering

Volgens Alfa Accountants had de melkveehouder met een extra investering van € 65.000 (in een milieutechnisch betere vloer) de stal kunnen bouwen overeenkomstig de gewijzigde MIA/Vamil regeling van 2012. Dan had hij alle mogelijke fiscale voordelen gewoon kunnen genieten, zij het op basis van een investering in 2012. Maar het hof vond dat niet van de boer kon worden verwacht dat hij zomaar nog eens per saldo € 50.000 zou investeren. Alfa Accountants had hem destijds niet aangeboden om de in dat geval opkomende meerkosten in een redelijke mate te vergoeden. Dit doorbreekt dan ook niet het vereiste oorzakelijk verband tussen de tekortkoming en de schade.

Rekening Flynth

Alfa Accountants betwistte ook de rekening van Flynth. Het collega-accountantskantoor had onder meer de omvang van de schade berekend en kwam op een bedrag van € 7.970. Alfa vond een bedrag tussen de € 2000 en € 2500 redelijk, maar onderbouwde dit verder niet, zodat het hof een restitutievordering afwees.

Lees hier de uitspraak.