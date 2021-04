Eerste investeringen uit Nationaal Groeifonds goed voor 4 miljard

In de eerste ronde van het vorig jaar opgetuigde Nationaal Groeifonds is voor € 4 miljard aan subsidies toegekend. De overheid trekt tot 2026 in totaal € 20 miljard uit.

Het ministerie van Economische Zaken maakte bekend dat in de pijler Innovatie € 1,35 miljard beschikbaar is gesteld voor vijf projecten. Ze dragen volgens de onafhankelijke adviescommissie bij aan economische groei, het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en de internationale kennis- en concurrentiepositie van Nederland. Het besluit van de adviescommissie over de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds is door de ministerraad overgenomen. Naast het ondersteunen van innovatiekracht zijn ook voorstellen voor het versterken van infrastructuur (IenW) en kennisontwikkeling (OCW) beoordeeld. Het ging in totaal om 15 aanvragen.

De vijf toegekende voorstellen zijn:

Quantum Delta Nederland (€ 615 miljoen voor het uitbreiden van de activiteiten op het gebied van quantumtechnologie, onder meer de ontwikkeling van een quantumcomputer);

RegMed XB (€ 56 miljoen voor twee biomedische innovatievoorstellen: ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde en gen- en stamceltherapie);

Health-RI (€ 69 miljoen voor het opzetten van een geïntegreerde en veilige nationale gezondheidsdata-infrastructuur);

Opschalen van waterstof en groene elektronen in industrie (€ 338 miljoen);

AiNed (€ 276 miljoen voor versnelde toepassing van kunstmatige intelligentie in Nederland).

Het voorstel FoodSwitch, gericht op verduurzaming van de voedselproductie, haalde het niet. Er komt dit jaar een tweede ronde waarin verbeterde en nieuwe voorstellen kunnen worden ingediend voor financiering.