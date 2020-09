Bewindslieden lanceren Nationaal Groeifonds van 20 mrd

Ministers Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Hoekstra van Financiën hebben maandagmorgen het Nationaal Groeifonds gelanceerd. Het kabinet trekt de komende vijf jaar €20 mrd uit voor het fonds.

Verdienmodel versterken

Het Groeifonds komt naast het bestaande noodpakket en is op de lange termijn gericht. Het is een gevolg van de Miljoenennota van vorig jaar en de groeistrategie van eind 2019. In deze groeistrategie constateert het kabinet dat er aanleiding is voor extra investeringen, van incidentele en niet-reguliere aard, om het verdienvermogen te versterken. Vooral binnen (1) kennisontwikkeling, (2) research & development (R&D) en innovatie en (3) infrastructuur liggen kansen om de productiviteit te verhogen. Het terrein R&D en innovatie omvat R&D- en innovatieprojecten in brede zin. Ook experts en internationale instellingen, zoals het IMF en de Europese Commissie hebben Nederland geadviseerd de investeringen op deze drie terreinen significant te verhogen.

Voorstellen indienen

Bedrijven kunnen al op korte termijn voorstellen indienen. Er komt een onafhankelijke commissie die de plannen zal beoordelen. ‘Die commissie staat op afstand van de politiek’, stelde de Wiebes tijdens de persconferentie. De eerste voorstellen wil het kabinet nog deze periode honoreren. ‘Om de welvaart de komende twintig tot dertig jaar te behouden en te vergroten, moet de economie harder en anders groeien’, aldus de bewindslieden. ‘Dat is nodig om in de toekomst gezondheidszorg, onderwijs en pensioenen te kunnen betalen en daarnaast geld over te houden voor de huishoudportemonnee.’ De deskundigencommissie bestaat uit in totaal tien personen, onder wie voormalig DSM-topman Feike Sijbesma, ASML-ceo Peter Wennink, wetenschapper Robbert Dijkgraaf, oud-minister van financiën Jeroen Dijsselbloem, prins Constantijn, ING-hoofdeconoom Marieke Blom en Laura van Geest, oud-directeur van het Centraal Planbureau en nu directeur van de bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Zij zullen uit hun midden een voorzitter kiezen.

Juist nu investeren

In de Kamerbrief schrijven de bewindslieden: ‘Op dit moment gaat Nederland gebukt onder de economische gevolgen die de uitbraak van het coronavirus in Nederland met zich meebrengt. Maar als we iets hebben geleerd van de vorige crisis, is dat blijven investeren in de Nederlandse economie juist nu nodig is. Daarom ondersteunt het kabinet met tijdelijke regelingen de economie op korte termijn. Daarnaast is stevige groei op lange termijn nodig om onze economie weer te herstellen en de staatsschuld in verhouding tot ons bbp terug te dringen. Een positief bijeffect is dat investeringen in het verdienvermogen op de lange termijn ook op korte termijn een stimulans voor de economie kunnen betekenen.’

Grote opgaven

‘Nederland staat voor grote opgaven: een afgenomen productiviteitsgroei, een toenemende vergrijzing, een veranderde geopolitieke context, klimaatverandering en meer recent de economische gevolgen van de coronacrisis. Zonder nadere maatregelen wordt een steeds groter deel van onze welvaart besteed aan publieke voorzieningen. Nederland moet een ondernemers- en vestigingsklimaat blijven bieden dat inspeelt op de bedrijvigheid van straks. We willen dat Nederland een aantrekkelijk land blijft om in te ondernemen. We zullen in de toekomst onze welvaartsgroei ten dele op een andere manier moeten genereren dan we tot nu toe deden. Het verdienmodel van de toekomst moet evenwichtig zijn en milieu, mensen en samenleving respecteren. Nederland moet een aantrekkelijk land blijven om in te leven. In de Miljoenennota 2020 is daarom aangekondigd dat het kabinet met een brede agenda komt om ons duurzame verdienvermogen op de lange termijn te versterken.’

Zes gebieden

Als eerste stap heeft het kabinet een economische groeistrategie voor Nederland in de komende decennia uitgewerkt, met stappen op zes, elkaar aanvullende gebieden. De zes gebieden zijn onderwijs, een leven lang ontwikkelen, participatie, versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen, bereikbaarheid en benutten van maatschappelijke transities. Beleidsaanpassingen en hervormingen op deze zes gebieden, waarin we kansen pakken door voort te bouwen op onze sterktes en inspelen op maatschappelijke transities, kunnen gezamenlijk een groeisprong mogelijk maken. De groeistrategie vormt hiermee een begin van een traject, waar op elk van deze zes gebieden vervolgstappen zullen worden gezet. In het najaar van 2020 zal het kabinet uw Kamer informeren over de verdere vervolgstappen in het kader van de groeistrategie.

Lees hier de Kamerbrief van Wiebes en Hoekstra.