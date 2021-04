Grant Thornton breidt juridische dienstverlening uit

Legal Service van Grant Thornton introduceert een nieuw juridisch online product onder de naam Legal docs. Via de webshop kan iedereen juridische documenten opstellen en kopen zonder tussenkomst van een jurist.

Ondernemers

Grant Thornton ziet in de markt een toenemende vraag naar juridische documenten zonder advies. Met Legal docs speelt zij daarop in om ondernemers te ondersteunen en te ontzorgen. Bestuursvoorzitter Marcel Welsink spreekt met trots over deze innovatie. ‘Het is belangrijk om mee te bewegen met de markt en op nieuwe manieren de samenwerking te zoeken met onze (potentiële) klanten. Niet alleen kleine ondernemingen zonder jurist zijn hier echt mee geholpen. Ook HR-medewerkers van grotere ondernemingen nemen we werk uit handen’.

Legal docs

In Legal docs zitten nu 28 arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke documenten in vijf categorieën: geheimhouding, leveranciers, ondernemen, personeel en privacy & persoonsgegevens. ‘Dat gaan we geleidelijk aan uitbouwen’, licht Welsink toe. ‘Het proces is volledig geautomatiseerd ingericht, zonder tussenkomst van een jurist. Op het moment dat iemand toch meer hulp nodig heeft of meer maatwerk wenst, staat Legal Services natuurlijk klaar voor advies en begeleiding’.