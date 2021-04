Top 30-kantoren HLB Van Daal en WVDB gaan samen verder

De voornamelijk op het zuiden van het land georiënteerde accountants- en advieskantoren HLB Van Daal en Witlox van den Boomen (WVDB) gaan samen verder. Het nieuwe fusiekantoor heet HLB Witlox van den Boomen en wordt een forse speler in accountancyland. De ruim 600 werknemers zijn afgelopen dinsdag via een online ‘fusie-event’ ingelicht en ook klanten worden inmiddels op de hoogte gebracht.

De twee accountantskantoren kennen een min of meer vergelijkbaar profiel. Beiden hebben hun roots in Noord-Brabant en een oriëntatie op het mkb. Ook qua omvang overleggen de kantoren redelijk vergelijkbare omzetcijfers. Als naar de omzetcijfers over 2020 wordt gekeken zou de fusieorganisatie op een omzet van ongeveer 68 miljoen euro uitkomen. De omzet van HLB bedroeg toen 29 miljoen euro, die van WVDB 31 miljoen euro. Het aan WVDB gelieerde VDB Advocaten kwam vorig jaar bovendien uit op 3 miljoen euro, VDB Notarissen op 4,6 miljoen euro. De top 30 over 2020 is nog niet bekend, aangezien nog niet alle jaarcijfers van accountantskantoren zijn gepubliceerd. In 2019 nam WVDB plek 19 op de ranglijst in, HLB Van Daal plek 24. WVDB heeft vestigingen in Waalre en Rosmalen en biedt werk aan ruim 325 medewerkers. HLB Van Daal telt ongeveer 300 medewerkers en kent vestigingen in Waalwijk, Dongen, Gemert, Schijndel en Valkenburg.

De gelijkwaardige fusie gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in. De komende tijd zal door de accountantskantoren aan verdere integratie worden gewerkt. Beide kantoren opereren voorlopig nog onder hun eigen naam en verwachten in het najaar als de gefuseerde organisatie HLB Witlox Van den Boomen naar buiten te treden. “We zijn blij dat we ons werkgebied kunnen uitbreiden en gezamenlijk kunnen gaan investeren in mensen, markten en technologie. Wij stappen uit het Moore-netwerk en sluiten ons aan bij het HLB-netwerk”, vertelt bestuurder Stephan Seijkens van WVDB. “En om onze identiteit en herkenbaarheid in de markt te waarborgen blijft de naam Witlox Van den Boomen bestaan. De alliantie die WVDB heeft met VDB Advocaten Notarissen blijft bovendien ook in de nieuwe organisatie intact.”

Accountancy Vanmorgen ging in gesprek met bestuurders Rob Becx (HLB Van Daal) en Stephan Seijkens (WVDB) over de fusie. Met de nieuwe organisatie is het de bedoeling om straks enkele stevige ‘powerhouses’ te creëren in Zuid-Nederland, vertellen Becx en Seijkens. Zie:

Fusiekantoor mikt op groei in bestaande markten: “We zijn in Zuid-Nederland een serieus alternatief voor de grotere kantoren”