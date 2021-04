Fusiekantoor mikt op groei in bestaande markten: “We zijn in Zuid-Nederland een serieus alternatief voor de grotere kantoren”

HLB Van Daal en Witlox van den Boomen (WVDB) gingen ongeveer anderhalf jaar geleden met elkaar het gesprek aan over een mogelijke fusie, vertellen bestuurders Rob Becx (HLB Van Daal) en Stephan Seijkens (WVDB) aan Accountancy Vanmorgen. Dat resulteert nu in het nieuwe fusiekantoor HLB Witlox van den Boomen.

HLB Van Daal was in september 2019 initiatiefnemer van de verkennende gesprekken, vertelt WVDB’er Seijkens: “Wij zijn in september 2019 door hen opgebeld en waren op dat moment eigenlijk nog helemaal niet zo bezig met schaalvergroting.” HLB was er namelijk van overtuigd geraakt dat er meer massa nodig is om klanten op termijn optimaal te kunnen blijven bedienen, vertelt Becx: “Qua wet- en regelgeving, digitalisering en internationalisering komt er heel veel op ons af en we willen hoogwaardige kennis blijven ontwikkelen om in te zetten voor de klant. Dus we concludeerden dat schaalvergroting om die reden gewoon noodzakelijk is. Met de 600 mensen die de nieuwe organisatie nu heeft kun je wat dat betreft veel meer power in de weegschaal leggen.” In januari van dit jaar kon al aan het personeel van beide accountantskantoren worden aangekondigd dat er waarschijnlijk een fusie aan zat te komen. Becx: “Het is heel snel gegaan, met name vanaf september vorig jaar. Toen hebben we na de eerste verkennende gesprekken echt gezegd: we gaan ervoor. In januari lag er een Letter of Intent (LOI) , waarin de intentie werd uitgesproken om te gaan fuseren.”

Groei in Zuid-Nederland

De fusie is niet zozeer gericht op synergievoordelen of kostenbesparing, vertelt Seijkens. “Het gaat puur om groei in de markten waarin we actief zijn. Zuid-Nederland is toch wel één van de groeibriljanten van de Nederlandse economie. Het internationaliseert daar enorm snel en de bedrijvigheid neemt heel hard toe. Ik denk dat wij daar, vanuit de positie die we nu samen hebben, echt een serieus alternatief zijn voor de grotere kantoren. Waarbij de menselijke maat voorop staat. Dat is ook wel wat HLB en WVDB verbindt, daar zijn we succesvol mee. We hebben uiteindelijk beiden een Brabantse signatuur en cultuur; pragmatisch en laagdrempelig. Daarin vullen we elkaar heel goed aan en het is zaak om dat vast te houden. Ook omdat we denken dat we met die speelstijl onderscheidend kunnen zijn ten opzichte van heel veel andere marktpartijen.”

Powerhouses

Becx: “In het begin van zo’n fusie staat integratie bovenaan het lijstje, dus daar gaan we eerst op focussen. Op termijn willen we toewerken naar powerhouses: stevige vestigingen met een multidisciplinaire samenwerking. Dat is ook één van de hoofdredenen van de fusie, om die toegevoegde waarde van het inzetten van specialisten aan de klant te kunnen leveren. Die specialisten kunnen elkaar het beste vinden als ze ook samen onder één dak werken, dus we proberen echt stevige vestigingen te krijgen waar de bal makkelijk naar elkaar toegespeeld kan worden. Om die dienstverlening aan de klant zo optimaal mogelijk te krijgen.”

Integratie

De komende tijd gaat echter eerst worden gewerkt aan integratie van de beide organisaties. Becx: “Zo’n fusie betekent natuurlijk wel wat, je gaat in aantal aandeelhouders naar een verdubbeling. Ook voor het aansturingsmodel, we gaan meer naar een corporate model. Maar dat het een fusie is tussen gelijkwaardige partners was voor ons wel belangrijk. Bij een grotere speler is het toch meer een overname, dan moet je je vaak maar aanpassen aan die grote partij. Wij zijn gelijkwaardig en dat maakt het gemakkelijker om iedereen mee te krijgen. We gaan voor een goede integratie, waarbij we ook al onze mensen nodig hebben en kijken niet naar WVDB- of HLB-stempeltjes. Die gelijkwaardigheid geeft veel vertrouwen dat de integratie gaat lukken.”

Seijkens: “De keuzes die we nu maken qua naam, vennootschappelijk model en IT, daar hebben we elkaar ook wel echt goed in gevonden. We hebben heel veel raakvlakken. De route die bepaalt waar we naartoe moeten, daar waren we het eigenlijk binnen één dag over eens.” Becx. “We steken de fusie heel zorgvuldig in en zijn ons er erg van bewust dat we de softe menselijke kant heel goed moeten managen, wil deze fusie slagen. Dat is vaak een grote faalfactor bij fusies, dus we hebben daar van meet af aan heel veel aandacht aan besteed om de integratie te laten slagen.” Seijkens: “Fuseren is uiteindelijk toch het binden van mensen en klanten over twee organisaties heen. Daarbij aangehaakt blijven is heel belangrijk.”