Fiscus gaat in op gevolgen sluiting buitenschoolse opvang: wat moeten ouders weten?

De basisscholen, kinderopvang en gastouderopvang waren vanaf 8 februari 2021 weer open. Vanaf 19 april 2021 is ook de buitenschoolse opvang weer open.

De Belastingdienst vroeg tijdens de sluiting van de buitenschoolse opvang het volgende te doen:

het kind niet af te melden bij de kinderopvangorganisatie

af te melden bij de kinderopvangorganisatie de factuur voor de opvang volledig te betalen

de kinderopvangtoeslag niet aan te passen als door de sluiting het aantal uren verandert dat het kind bij de kinderopvang was

aan te passen als door de sluiting het aantal uren verandert dat het kind bij de kinderopvang was de kinderopvangtoeslag wel aan te passen als er iets anders zou veranderen, bijvoorbeeld als het inkomen lager of hoger zou worden

Ouders kregen dan toeslag over alle uren die de kinderopvang hen in rekening bracht. Ook als de kinderen thuis werden gehouden zolang de kinderopvang dicht was.

Vergoeding kinderopvang

Als je kinderopvangtoeslag ontvangt en een eigen bijdrage betaalt voor de buitenschoolse opvang of noodopvang, ontvangt je een vergoeding voor de eigen bijdrage op basis van de tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang (TTKO). Deze tegemoetkoming geldt vanaf 16 december 2020 tot en met 18 april 2021.

Ouders ontvangen begin juni vanzelf een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarin staat hoeveel vergoeding ze krijgen. In juni krijgen ouders het geld ook op hun rekening.