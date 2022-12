Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen

Om aan de jaarlijkse informatiebehoefte van banken te voldoen, is de SBR Jaarrekening in het leven geroepen voor ondernemingen die een financiering bij de bank hebben. Dit is de dataset die banken nodig hebben voor de kredietbeoordeling of -aanvraag. De data die bij de Kamer van Koophandel wordt gedeponeerd is namelijk ontoereikend voor de banken. Maar aangezien de rapportage (het ‘entrypoint’) voor middelgrote klanten in sommige gevallen geen ruimte biedt voor deze extra informatie, is vanuit Logius, accountants en SBR Nexus het idee ontstaan om te onderzoeken of het entrypoint Middelgroot in de Nederlandse Taxonomie (NT) zou kunnen worden uitgebreid met een aantal extra velden om deze gegevens onder te brengen.

Eén passende controleverklaring

De accountant die de inrichtingsjaarrekening controleert voegt daar een controleverklaring aan toe. Vervolgens wordt er vanuit de inrichtingsjaarrekening mogelijke vrijstellingen toegepast om te komen tot een deponeringsjaarrekening die wordt gedeponeerd bij de KvK. Op dit deponeringsstuk is de eerder afgegeven controleverklaring ook van toepassing. Idealiter is de inrichtingsjaarrekening met controleverklaring ook de (digitale) verantwoording die naar de bank wordt gestuurd. Dit betekent dus dat in de inrichtingsjaarrekening alle informatie moet zijn opgenomen die de bank nodig heeft, zodat er in een later stadium geen extra, nieuwe informatie hoeft te worden toegevoegd, waarmee een andere verantwoording wordt vervaardigd en waarbij een nieuwe controleverklaring moet worden afgegeven omdat het object van onderzoek is gewijzigd.

De oplossing: NT Middelgroot Plus

Daarom is vanuit een aantal stakeholders in de keten, namelijk Logius, accountants, de banken en SBR Nexus, het idee geopperd om het entrypoint Middelgroot Plus als oplossing te hanteren voor controleplichtige klanten. Aan dit entrypoint zijn de door de bank gewenste velden toegevoegd waardoor deze al in de inrichtingsjaarrekening kunnen worden opgenomen. Ronald van Langen is senior manager bij KPMG en was nauw betrokken bij de totstandkoming van NT Middelgroot Plus. “Het gebruik van entrypoint Middelgroot Plus kan leiden tot een jaarrekening met een controleverklaring die voor zowel deponering bij de Kamer van Koophandel als voor aanlevering bij de bank gebruikt kan worden.” Accountants hebben dan op die manier de optie om meer te kunnen toelichten dan minimaal wettelijk is verplicht. Daar zit volgens Van Langen ook één van de uitdagingen: “Is de rechtspersoon bereid om meer gegevens in de bij KvK te deponeren jaarrekening op te nemen, om zo’n verantwoording ook geschikt te laten zijn voor aanlevering bij de bank?” Deze extra informatie is echter noodzakelijk voor de banken in het besluit om krediet te verstrekken of verlengen, bijvoorbeeld toelichtingen op de omzet en kostprijs omzet. Martijn van Baardewijk, Productmanager bij Rabobank, beaamt dit: “Om een goede kredietbeoordeling uit te voeren heeft de bank meer informatie nodig dan op dit moment bij KvK wordt gedeponeerd.” Een tweede uitdaging is de beschikbaarheid bij softwareleveranciers van rapportagesoftware die het entrypoint ondersteunen. Dat is voorwaarde om het entrypoint Middelgroot Plus toe te kunnen passen op de inrichtingsjaarrekening van de ondernemer.

Voordelen voor de gehele keten

Het besparen van tijd achteraf is één van de meerdere voordelen van de uitbreiding van het entrypoint. Zowel accountants, ondernemers, als de banken zijn gebaat bij een gecontroleerd en volledig stuk dat achteraf geen extra werkzaamheden met zich meebrengt.

Van Langen: “NT Middelgroot Plus is getoetst en besproken met enkele grote accountantskantoren en vervolgens in samenwerking met Logius, de grootbanken en SBR Nexus verder uitgewerkt. Met dit entrypoint is het ook voor de grote accountantskantoren mogelijk om de SBR Jaarrekening aan te leveren voor middelgrote klanten, zonder dat hierbij een afzonderlijke controleverklaring bij moet worden verstrekt. Dat scheelt veel tijd in het werkproces van de accountant en kosten voor de desbetreffende ondernemer. Een win-winsituatie voor alle partijen.”

Paul Staal, Global lead XBRL Structured data bij ING sluit zich hierbij aan: “Vanuit ING ondersteunen we de initiatieven die SBR Nexus maakt om het aanleverproces voor accountants te verbeteren, hetgeen ook invloed heeft op de rest van de keten. Het uitbreiden van entrypoint Middelgroot is een mooi voorbeeld van hoe een praktische oplossing tot stand kan komen als alle partijen samenwerken.”

Bron: SBR Nexus