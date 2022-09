Personalia | René van der Meij nieuwe CTO bij SBR Nexus

René van der Meij (37) wordt per 1 oktober 2022 Chief Technology Officer bij SBR Nexus. Hij volgt Gerard Huis in ’t Veld op, die deze rol eerder vervulde.

Van der Meij begon zijn carrière met het ontwikkelen van taxonomieën voor onder anderen de Kamer van Koophandel. Later was hij verantwoordelijk voor de financieringstaxonomie voor SBR Nexus en was hij nauw betrokken bij verschillende expertgroepen van SBR, zoals de expertgroep Gegevens en SBR internationaal. Voor zijn start bij SBR Nexus, was hij werkzaam bij Visma Connect waar hij als Tribe Lead verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de XBRL-taxonomie, human-to-system portalen en Digipoort.

Met een universitaire achtergrond in technische bestuurskunde en zijn betrokkenheid de afgelopen jaren bij XBRL Europe als lid van de Executive Committee en als chairman van de ESG workgroup, sluit deze nieuwe stap van Van der Meij goed aan bij zijn ruimte ervaring op het gebied van digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages. Waar hij zich eerder richtte op SBR aan overheidszijde, komt voor hem nu de focus te liggen op de rol van SBR voor de financiële sector.

‘Kansen voor uitbreiding’

René zal zich als CTO bij SBR Nexus gaan richten op de uitbreiding van de bestaande SBR producten. “Met veel enthousiasme begin ik in deze uitdagende rol bij SBR Nexus. De potentie van hoog betrouwbare kwalitatieve gegevensuitwisseling is al bewezen. Er zijn veel kansen om deze uit te breiden met meer berichtstromen en vernieuwing van de techniek. Op die manier kunnen zowel de aanleveraars, accountants en softwareleveranciers als de banken de maximale waarde halen uit wat SBR Nexus te bieden heeft.”

CEO Jos Jonkers is zeer enthousiast om René te verwelkomen in het directieteam van SBR Nexus: “Met de komst van René kunnen we de door ons beheerde taxonomieën naar een nog volwassener niveau tillen. Hierdoor is het mogelijk om nieuwe sectoren op het gebied van data efficiënter te maken op basis van de SBR-standaard.”