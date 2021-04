Fiscalist Jeroen Davidson nieuwe CEO van EY in Nederland

RvB-lid Jeroen Davidson wordt per 1 juli 2021 de nieuwe CEO van accountants- en adviesorganisatie EY in Nederland. Hij volgt Coen Boogaart op die zijn carrière bij EY afsluit. Ook RvB-lid Rob Lelieveld vertrekt bij EY.

Belastingpraktijk

Jeroen Davidson (1963) studeerde Fiscaal recht en is sinds 1990 werkzaam voor EY. Momenteel is hij vicevoorzitter van de raad van bestuur van EY in Nederland en voorzitter van de Nederlandse belastingpraktijk. Ook is hij Managing Partner van de fiscale praktijk in de overkoepelende EY regio West-Europa & Maghreb. Coen Boogaart is sinds 1985 werkzaam voor EY. Als externe accountant was hij betrokken bij en verantwoordelijk was voor de controle van een groot aantal organisaties, met name in de financiële sector, in zowel binnen- als buitenland. Verder vervulde hij diverse bestuurlijke posities binnen EY waaronder de functie als voorzitter van de raad van bestuur in Nederland. Door de benoeming van Davidson tot voorzitter van de raad van bestuur wordt Danny Oosterhoff benoemd tot de nieuwe voorzitter van de belastingpraktijk en daarmee tot lid van de raad van bestuur. Danny studeerde Fiscaal recht en is sinds 1996 verbonden aan EY.

Vernieuwing RvB

Rob Lelieveld neemt per 30 juni 2021 als partner afscheid van EY. Rob is sinds 1980 werkzaam voor EY. Hij controleerde als externe accountant grote en vaak internationaal opererende organisaties. In 2017 werd hij benoemd tot voorzitter van de accountantspraktijk en daarmee tot lid van de raad van bestuur. Als voorzitter van de accountantspraktijk van EY in Nederland en daarmee als lid van de raad van bestuur van EY in Nederland wordt hij opgevolgd door Patrick Gabriëls. Hij studeerde Bedrijfseconomie en volgde daarna de postdoctorale opleiding Accountancy. Hij is sinds 2002 werkzaam voor EY als externe accountant. Gabriëls maakt sinds 2017 deel uit van het bestuur van de accountantspraktijk van EY in Nederland en was onder andere verantwoordelijk voor de Innovatie portefeuille.

De raad van bestuur van EY in Nederland bestaat vanaf 1 juli 2021 uit: Jeroen Davidson (voorzitter), Patrick Gabriëls (Assurance), Danny Oosterhoff (Tax & Law), Stephan Lauers (Consultancy en Strategy & Transactions) en Saskia van der Zande (Talent en de ondersteunende diensten).