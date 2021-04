Zakelijke lening versus zakelijk krediet: wat is de beste keuze?

Ben je van plan om investeren en heb je hiervoor extra financiering nodig? Dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een zakelijke lening of een zakelijk krediet. Maar wat is het verschil? Dat is belangrijk om op een rij te zetten voordat je iets afsluit. De ene financieringsvorm kan namelijk soms beter uitpakken dan de ander. In dit artikel doen we een vergelijking!

Wat is een zakelijke lening?

Met een zakelijke lening krijg je het volledige bedrag op op de rekening gestort. Daarna ben je vrij om het in te zetten voor je onderneming zoals jij wilt. Je betaalt de zakelijke lening in termijnen terug en je betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Het geld dat je hebt afgelost, kun je niet nogmaals opnemen. Los je sneller af dan gepland? Dan brengt dit voordelen met zich mee, want over de breedte ontvang je dan een korting. Door de aflossingsvorm en vaste afspraken weet je met een zakelijke lening precies waar je aan toe bent. Bijvoorbeeld hoeveel rente je betaalt in totaliteit of wanneer je alles afgelost hebt en dus schuldenvrij bent. Een zakelijke lening komt goed van pas wanneer je een eenmalige grote investering moet doen. Een eenmalige grote uitgave, zoals auto’s, websites, verbouwing, dure apparatuur et cetera.

Wat is een zakelijk krediet?

Met een zakelijk krediet staat er geld voor je klaar op bij de bank, waar je gebruik van kunt maken wanneer het nodig is. Wanneer je geld nodig hebt, kun je tot een bepaald limiet geld opnemen. Wanneer je dit doet, is aan jou. Bij een zakelijk krediet betaal je alleen rente over het geld wat je opgenomen hebt. Maandelijks los je ook een gedeelte af. Kom je later dan weer krap bij kas of wil je een investering doen? Dan kun je opnieuw het terugbetaalde geld uit je krediet opnemen. Een zakelijk krediet zet je voornamelijk in om tijdelijke tekorten aan liquide middelen op te vangen. Denk hierbij aan klanten die niet op tijd betalen, een onverwachte rekening of een voorraad die je alvast in moet kopen.

Wat zijn de verschillen?

In beide gevallen leen je dus geld voor je onderneming om gaten te dichten. De een voor een grote investering, de ander voor het overbruggen van liquiditeit. Daarnaast bepaal je bij een krediet zelf wanneer je het geld opneemt en bij een lening komt alles in een keer op de rekening te staan. De wijze waarop het geld tot je komt verschilt dus. Een krediet is daarnaast ook iets waar je langer aanspraak op hebt. Heb je geld afgelost? Dan kun je het opnieuw opnemen. Bij een bedrijfslening betekent aflossen ook direct dat je geen toegang meer hebt tot het geld.

De looptijd van een krediet en van een lening

Een zakelijk krediet loopt langer door en kan jaarlijks opnieuw berekend en beoordeeld worden. Daarnaast kun je geld opnemen en aflossen wanneer dit nodig is. Hoe beter je er financieel voor staat, hoe aantrekkelijker de rente. Een zakelijke lening sluit je af voor een bepaalde looptijd en betaal je dus ook in vooraf afgesproken termijnen terug. Hierdoor ben je minder flexibel qua terugbetalingen, maar weet je wel exact waar je aan toe bent.

Wat is het beste voor mijn situatie?

Heb je een eigen onderneming en denk je een zakelijke lening of een zakelijk krediet nodig te hebben? Ga dan na waar je behoefte ligt. Is het iets tijdelijks en moet u vlug over liquide middelen beschikken? Dan sluit een krediet wellicht het beste aan. Hiermee vul je eenvoudig de kas even aan. Maar heeft u een grote uitgave waar u goed over moet nadenken, dan is een lening wellicht een betere optie. Daarnaast kunt u bij twijfel het beste advies opvragen bij adviseurs. Zij kunnen met u meedenken en advies uitbrengen over wat past bij uw situatie. Daarnaast heeft de KVK ook veel informatie beschikbaar over het afsluiten van kredieten en leningen op zakelijk vlak.

Bron: Credion