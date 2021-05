Deloitte neem life-sciencespecialist Iperion over

Deloitte heeft Iperion Life Sciences Consultancy overgenomen. Door de overname breidt het big four-bedrijf uit met ongeveer 40 consultants.

Iperion is zes jaar geleden opgericht met de ambitie om innovatie in life sciences te stimuleren door het structureren en digitaliseren van gereguleerde informatie. ‘Dit is nodig om de goedkeuring en monitoring van medicijnen te bevorderen. Niet alleen om de marktintroductie te versnellen, maar ook om meer wereldwijde samenwerking mogelijk te maken op basis van betrouwbare, consistente en wereldwijd vergelijkbare informatie over geneesmiddelen.’ Iperion heeft farmaceutische bedrijven en regelgevende instanties ondersteund bij inspanningen om de kwaliteit van proces, systeem en data te optimaliseren. Het bedrijf maakt zich hard voor de invoering van een internationale datastandaard binnen de gereguleerde omgeving. ‘Deze standaard is essentieel om in de nabije toekomst te voldoen aan nieuwe (EU) regelgeving en het bereiken van data-interoperabiliteit.’

Oprichters blijven aan boord

Deloitte investeert wereldwijd in de life sciences-sector en specifiek ook in Nederland nu het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) hierheen is verhuisd. ‘Onze gezamenlijke inspanningen vergroten en versnellen onze impact bij het vormgeven van een van de belangrijkste aanjagers van de ‘Future of Health’, zoals data-interoperabiliteit’, aldus Aida Demneri, Life Sciences & Healthcare Partner bij Deloitte Risk Advisory. Frits Stulp en Karel Bastiaanssen, oprichters van Iperion, zien de overname als een bewuste stap in de missie naar gestandaardiseerde en gestructureerde data. Stulp wordt Risk Advisory Partner bij Deloitte en Bastiaanssen gaat aan de slag als senior contractor om de groei van Iperion te faciliteren. Het bedrijf is gevestigd in Vlijmen.