Accountantskantoor mocht loondoorbetaling junior fiscalist staken

Een junior fiscalist die zich na een arbeidsconflict ziek meldde heeft geweigerd aan een redelijk voorschrift van haar werkgever te voldoen door daarna een gesprek met een derde van dienstverlener Full Finance te ontlopen, oordeelt de kantonrechter in kort geding. Het accountantskantoor mocht daarom de loonbetaling stopzetten.

De vrouw is op 1 december 2020 bij het kantoor in dienst getreden als junior fiscalist. De

arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt op 31 juni 2021. Vanwege de coronamaatregelen werkte ze grotendeels vanuit huis.

Overleg over thuis of op kantoor inwerken tijdens corona

Aanvankelijk werd de jonge fiscalist ingewerkt door een medewerker van het kantoor. Na diens vertrek werd een van Full Finance ingehuurde fiscalist haar aanspreekpunt. Op 3 februari 2021 heeft een Teamsmeeting plaatsgevonden om de inwerkperiode te bespreken. Haar werkgever heeft onder meer aan de orde gesteld dat inwerken op de kantoorlocatie wellicht beter uitpakt. Op dat voorstel wilde ze niet ingaan. Haar moeder, bij wie de junior fiscalist woont, zit in een risicogroep en op kantoor zijn volgens haar onvoldoende coronamaatregelen getroffen. Korte tijd na de Teams-meeting op 3 februari 2021 heeft ze zich ziekgemeld. De werkgever heeft per e-mail aan de vrouw laten weten de ziekmelding ‘met grote teleurstelling’ te hebben ontvangen en stelt voor dat partijen de arbeidsrelatie beëindigen. De fiscalist is niet ingegaan op dat voorstel.

Advies bedrijfsarts

De bedrijfsarts heeft na een gesprek met de vrouw het volgende werkhervattingsadvies gegeven, dat de werkgever op 15 februari 2021 heeft ontvangen: ‘De medewerker is momenteel volledig arbeidsongeschikt. Medewerker kan op medische grond haar eigen werk in volle omvang niet doen, mede door wat in haar privé leven niet naar wens is gelopen, wat extra emoties heeft geëist. (…)Advies: Ga met een derde om tafel om de ervaren werk gerelateerde situatie bespreekbaar te maken en te komen tot een oplossing.’

Geen gesprek, werkgever past loonsanctie toe

De vrouw werd daarna door de werkgever uitgenodigd voor een gesprek in aanwezigheid van een (onafhankelijk) derde, iemand van Full Finance (niet de fiscalist die haar inwerkte). Na verschillende e-mails over en weer over de voorwaarden van zo’n gesprek weigert de fiscalist het gesprek aan te gaan. Een dag later besluit de werkgever om een al eerder aangekondigde loonsanctie toe te passen, de salarisbetalingen van de vrouw worden stopgezet.

Fiscalist stapt naar kantonrechter

De fiscalist spant daarop een kort geding aan en vorder dat de kantonrechter haar werkgever veroordeelt de loonstop op te heffen en het achterstallige salaris vanaf februari 2021 aan haar te voldoen. Daar draait het om de vraag of de werkgever de weigering van de fiscalist om in gesprek te gaan terecht heeft aangemerkt als de weigering om een redelijk voorschrift op te volgen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de omstandigheden van het geval.

Voortvarende handelswijze werkgever

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever voortvarend te werk is gegaan. Na de ontvangst van het werkhervattingsadvies op 15 februari 2021 heeft zij de fiscalist diezelfde dag nog opgeroepen voor een gesprek in aanwezigheid van de derde van Full Finance. Met die voortvarende handelswijze heeft de werkgever de fiscalist wellicht overrompeld, maar omdat uit het advies van de bedrijfsarts niet volgt dat de werkgever rekening dient te houden met medische beletselen stond het haar vrij zo op te treden. Uit de uitgewisselde e-mailberichten over en weer blijkt dat de fisclist een aantal bezwaren tegen de afspraak heeft opgeworpen, waaronder die van de onmogelijkheid te autorijden en de wens eerst vooraf kennis te maken met de derde van Full Finance op neutraal terrein. De werkgever is daaraan steeds tegemoet gekomen. Uiteindelijk heeft de fiscalist geen kennisgemaakt met de derde op 16 februari 2021, omdat zij het arbeidsgeschil wil oplossen in een gesprek onder leiding van een onafhankelijke derde.

Weigering derde van Full Finance

De zaak spitst zich daarom toe op de vraag of de fiscalist aan haar weigering om in gesprek te gaan met de derde van Full Finance ten grondslag mocht leggen dat zij geen onafhankelijke derde is. Het arbeidsconflict is ontstaan in de relatie tussen de fiscalist en de werkgever. In het eerste advies van de bedrijfsarts (15 februari 2021) staat nog dat partijen het arbeidsconflict met elkaar moeten oplossen in bijzijn van een derde (‘ga met een derde om tafel’). De bedrijfsarts benoemt niet welke hoedanigheid of relatie die derde moet hebben tot partijen. Omdat het gaat om een conflict tussen twee werknemers van de werkgever, waarbij de fiscalist in een gezagsverhouding tot de werkgever staat, is verdedigbaar dat de bedrijfsarts slechts een willekeurige andere persoon heeft bedoeld. De kantonrechter ziet daarom niet in dat de fiscalist op 16 februari 2021 goede reden had om aan te dringen op een onafhankelijke derde.

Daar komt bij dat de werkgever met kracht heeft verdedigd dat de derde daadwerkelijk een onafhankelijke derde is. Weliswaar is de derde verbonden aan de dienstverlener (Full Finance) waarvan de werkgever meer diensten afneemt, maar met die derde had de fiscalist nog niet eerder kennisgemaakt. De fiscalist heeft niets naar voren gebracht wat doet twijfelen aan de onafhankelijkheid of de kunde en kwaliteiten van de derde.

Redelijk voorschrift geweigerd

Al met al is de kantonrechter van oordeel dat de fiscalist heeft geweigerd aan een redelijk voorschrift van de werkgever te voldoen. Het was haar wens om vooraf kennis te maken met de derde die het gesprek met de werkgever zou begeleiden en door die kennismaking uit de weg te gaan, konden partijen geen stap verder zetten op weg naar een oplossing van het arbeidsconflict. Dat betekent dat de werkgever, die tevoren had gewaarschuwd, het loon mocht stop zetten vanaf 17 februari 2021.