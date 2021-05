‘Latere uitbetaling TVL mogelijk nekslag voor ondernemers’

Nu de TVL een maand later wordt uitbetaald, dreigen met name horeca, horecagroothandel en de evenementen- en cultuursector het hardst getroffen te worden. Dat zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland (ONL), tegen BNR.

Laatste loodjes

Zijn mening wordt gedeeld door Koninklijke Horeca Nederland. Voor veel ondernemers is uitstel van de betaling van de tegemoetkoming vaste lasten, TVL, een forse aderlating. Ze hadden al weinig reserves en moeten ook nog eens vakantiegeld uitbetalen. Er blijft amper geld over om de boel straks weer helemaal open te gooien. Biesheuvel, tegen het radiostation: ‘Veel ondernemers zitten nu met de laatste loodjes, aangezien zij deze week bijna open kunnen. Na uiting van zorgen over het uitbetalen van het vakantiegeld in mei, kregen we van het ministerie te horen dat dit vanwege het uitkeren van de TVL zou moeten lukken. Daar rekenden ondernemers op.’ Hij vreest dat het uitstel ertoe zal leiden dat in de laatste weken bij veel bedrijven alsnog misgaat. ‘Als je zes, zeven maanden dicht bent geweest, heb je echt wel wat nodig om weer op te starten. Ik zou zeggen: laat het kabinet de TVL als een voorschot uitbetalen, zodat er deze maand wel geld in de kas komt en ondernemers een goede herstart kunnen maken.’

Evenementenbranche

Lex Willems, mede-eigenaar van het audiovisuele bedrijf Spectrum AV, dat gespecialiseerd is in de evenementensector, vertelt dat dit uitstel voor meerdere problemen zorgt. ‘We krijgen de steun voor het tweede kwartaal nu achteraf en niet op het moment dat we het nodig hebben. Hierdoor moeten we alles voorfinancieren. Normaal gesproken is dat geen probleem, maar na meer dan een jaar niet werken, zijn de reserves wel uitgeput.’

Bron: BNR