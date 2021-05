Huidige groei De Jong&Laan veel te laag voor ambitieus omzetdoel 2025

Accountants- en advieskantoor De Jong&Laan presenteerde deze week zijn jaarcijfers over 2020. Woensdag zette het ook vijf ambities voor 2025 online. Duidelijk wordt dat het bureau flink sneller wil groeien dan de afgelopen vijf jaar. Is 100 mln omzet in 2025 wel realistisch?

Van 2,9 naar 6,9%

In een YouTube-film presenteert het bureau zich als ‘een vooruitstrevend en veelzijdige partner’ die altijd ‘voorop loopt’ en het ‘net even anders doet’. Deze wat ronkende woorden worden echter van een concreet doel voorzien: De Jong & Laan wil in 2025 een omzet van €100 mln halen. In 2020 realiseerde het kantoor €71,8 mln. Het betekent dat de omzet de komende vijf jaar met bijna zes miljoen euro per jaar moet toenemen, een groeitempo van 7,8% per jaar. Dat is zeker ambitieus aangezien De Jong & Laan de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 2,9% per jaar groeide. Het afgelopen jaar was de groei weliswaar hoger, maar met 3,8% nog ver onder het ambitieniveau voor de komende vijf jaar.

Overnames?

De vraag hoe De Jong & Laan deze groeispurt wil realiseren wordt in het filmpje niet beantwoord. Er wordt gesproken over ‘slimme werkwijzen, verdienmodellen en IT-toepassingen’ waardoor de omzet per medewerker omhoog kan. Maar een groei van 7,8% per jaar lijkt zonder overnames niet haalbaar. Ter vergelijking: Alfa Accountants groeide het afgelopen jaar met 8,5% mede door de overname van Novel. Met 100 miljoen euro omzet zou De Jong & Laan in 2020 op plek 8 in de Top 30 van Accountancy Vanmorgen hebben gestaan. Het bureau bezette in die ranking de 11e plek maar mikt met haar groeiambitie duidelijk op een Top 10-notering.