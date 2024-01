Stella corrigeert ernstige btw-fouten, EY heeft tijd nodig voor controle jaarrekening 2022

E-bikefabrikant Stella, sinds eind 2023 eigendom van het investeringsvehikel van Ben Mandemakers, heeft aanzienlijke fouten ontdekt in zijn btw-aangiftes. Het voorlopige jaarverslag over 2022 onthult dat Stella €2 miljoen aan achterstallige omzetbelasting moet betalen aan de belastingdienst. Dat meldt het FD , dat het voorlopige jaarverslag heeft ingezien.

De huidige directie onder leiding van CEO Aldert de Boer, heeft een grondige evaluatie van het verleden uitgevoerd, wat heeft geleid tot een correctie in de btw-afdrachten. Volgens de voorlopige cijfers heeft Stella in 2022 een verlies van €18,9 miljoen geleden, waarbij het resultaat over 2021 aanzienlijk lager uitvalt door een totale correctie van €2,7 miljoen.

Btw-aangiftes

De correctie, in de vorm van een ‘aanvullende btw-afdracht’, is proactief gemeld aan de Belastingdienst. De fouten in de btw-aangiftes van Stella omvatten volgens de voorlopige jaarrekening ‘meerdere tekortkomingen en/of hiaten’ in de berekening en afdracht van omzetbelasting. CEO Aldert de Boer geeft aan dat de keuze voor een nieuwe accountant, EY, enigszins heeft bijgedragen aan de vertraging in het goedkeuringsproces van de jaarstukken. Voorheen werd de boekhouding gecontroleerd door De Jong & Laan.

Bankschulden

Het voorlopige jaarverslag onthult ook dat Stella in 2022 niet voldeed aan de convenanten met ING, de huisbank, en nieuwe afspraken heeft gemaakt met betrekking tot het bruto bedrijfsresultaat en de solvabiliteitsratio. Eerder meldde het FD dat de bankschulden van Stella in één jaar vervijfvoudigden naar ruim €35 miljoen.

Meer details wil Stella pas geven als de jaarrekening definitief is vastgesteld.