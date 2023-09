De Jong & Laan versterkt zich met Horlings

De Jong & Laan heeft de derde overname van dit jaar afgerond. Na eerder Marshoek en 5BAR Assurance heeft nu ook het Amsterdamse kantoor Horlings zich aangesloten. Het is de tweede overname van een partij die zich met name op internationaal opererende organisaties richt. De overname betekent met name een versterking van de controle- en (internationale) fiscale tak van De Jong & Laan. ‘Daarnaast is het een grote stap in de richting van landelijke dekking.’

Horlings levert audit, accountancy en fiscale dienstverlening aan vaak internationaal opererende middelgrote en grote ondernemingen, maar ook aan diverse non-profitorganisaties, waaronder onderwijsinstellingen. Volgens directeur Horst in ’t Veld van De Jong & Laan is de cultuur naast verbreding en verdieping van de dienstverlening een belangrijk onderdeel binnen de buy-and-buildstrategie. ‘Een kwalitatieve werkwijze en het type mens moeten aansluiten bij onze organisatie. De aansluiting van Horlings past hierin door hun nuchtere en no-nonsense-cultuur. Met Horlings versterken we onze audit- en accountancydiscipline en fiscale dienstverlening. Ook breidt de Jong & Laan haar internationale dienstverlening uit door de toevoeging van een mooie groep internationale fiscalisten.’

Nationale zichtbaarheid

Ook voor Horlings was cultuur een van de doorslaggevende factoren bij de beslissing om zich aan te sluiten, naast focus op kwaliteit en het vooruitstrevende karakter, zegt bestuursvoorzitter en partner Nico Kuipers. ‘Waar wij meerwaarde kunnen bieden met onze dienstverlening, voegen zij weer waarde voor onze klanten toe door een uitgebreide adviseringstak. Bovendien ontstaat er voor ons ook een grote nationale zichtbaarheid, die essentieel is in de strijd om goede medewerkers te behouden én te werven.’

Horlings gaat het komende half jaar volledig op in de Jong & Laan. ‘We nemen de tijd om de dienstverlening en processen met elkaar te integreren en om de merkuitstraling aan te passen. We verwelkomen Charles Rabe, Kees Visser, Cindy Rabe en Marc Derks als partners. Nico Kuipers blijft werkzaam als accountant en zal ook betrokken zijn bij het integratieproces’, zegt Marco Lokhorst, algemeen directeur bij de Jong & Laan.

Lees ook: ‘Private equity laat ons groeien zonder concessies te doen aan kwaliteit’

Opnieuw een partij met internationaal opererende klanten

De Jong & Laan telt nu 975 mensen en 25 vestigingen. Horlings, de laatste jaren actief als Horlings Nexia, heeft circa honderd medewerkers en was lid van Nexia International. Het verlaat nu dit internationale netwerk als onderdeel van de Jong & Laan. Dat deed in juni met de aansluiting van 5BAR ook al een overname van een partij die vooral internationaal opererende klanten heeft. Op de kop af een jaar geleden nam private investeerder Waterland een belang in top 10-speler de Jong & Laan. Die transactie markeerde de entree van private equity in de accountancy.