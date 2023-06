De Jong & Laan neemt 5BAR Assurance over

Na de recente aansluiting van Marshoek bij de Jong & Laan voegt nu ook 5BAR Assurance zich bij de ambitieuze accountants- en adviesorganisatie. 5BAR Assurance is gevestigd in Utrecht en levert assurance– en adviesdiensten aan middelgrote en grote ondernemingen die veelal internationaal opereren. Met deze nieuwe aansluiting versterkt de Jong & Laan haar controletak en positie in het midden van Nederland.

“In onze buy and build strategie zijn we naast verbreding van onze dienstverlening ook op zoek naar de verdieping hiervan. Door de aansluiting van 5BAR Assurance versterken we onze audit discipline met IFRS-specialisme en krijgen we meer toegang tot internationale bedrijven,” aldus Roland Ogink, directeur bij de Jong & Laan. “Daarnaast past de aanpak van 5BAR Assurance goed bij ons. Kwaliteit is de norm en er wordt diep in de materie gedoken om eerlijk advies te bieden, zodat een organisatie zich klaar kan stomen voor de toekomst. Wij vinden elkaar in kwaliteit, persoonlijke betrokkenheid en vooruitstrevendheid.”

Oprichters en partners 5BAR Assurance

Kees-Jan Nielen en Gert van de Laar, oprichters en partners van 5BAR Assurance, vertellen dat de focus op kwaliteit, de ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en de grootte van de organisatie belangrijke redenen waren om aan te sluiten bij de Jong & Laan. “Na jaren bij één van de Big 4 accountantskantoren te hebben gewerkt, besloten wij in 2012, vanuit een toenemend geloof in de kracht van ondernemerschap en een persoonlijke aanpak, de sprong te wagen en een eigen accountantskantoor te beginnen”, zegt Kees-Jan Nielen. De afgelopen jaren heeft 5BAR Assurance zich ontwikkeld tot een audit organisatie die zich buigt over de complexere vraagstukken. Met een jong en internationaal team werkt 5BAR Assurance aan haar klanten.

“De doelstellingen van 5BAR Assurance zijn sterk gedreven door de ambitie om hoogwaardige kwalitatieve dienstverlening te kunnen leveren. Ook willen wij ons team bestaande uit 8 nationaliteiten meer ruimte bieden om zich te kunnen ontwikkelen. Om invulling te geven aan deze twee groeidoelstellingen in een snel veranderende omgeving en krapte op de arbeidsmarkt, hebben wij een grotere organisatie nodig. Samengaan met de Jong & Laan was een logisch gevolg”, aldus Gert van de Laar.

Volledige integratie

5BAR Assurance zal opgaan in de Jong & Laan. Het aankomende half jaar wordt de tijd genomen om de dienstverlening en processen met elkaar te integreren. Daarnaast treden Kees-Jan Nielen en Gert van de Laar toe als partners bij de Jong & Laan.