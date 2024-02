De Jong en Laan zegde klantrelatie op, Wim H sleept accountant voor rechter

Wim H., een van de verdachten in de zwartgeldzaak rond oud-Jumbo topman Frits van Eerd, eist dat De Jong & Laan doorgaat met het opmaken van de jaarcijfers van drie van zijn bedrijven. Het accountantskantoor zegde in oktober de samenwerking op.

De Jong & Laan stopte met Wim H als klant omdat het kantoor twijfelt aan zijn integriteit. H. was eigenaar van Hutten Metaal Staalbouw in Hardenberg en had daarnaast een professioneel motocrossteam: Hutten Metaal Yamaha Racing. De inmiddels afgetreden Jumbo-topman Frits van Eerd was sinds 2018 sponsor van dat team.

Gesjoemel

In september 2022 is er een inval bij Jumbo-topman Van Eerd. Hij wordt verdacht van (betrokkenheid bij) het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en van btw-fraude. Dat zou zijn gebeurd met transacties in onroerend goed, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross sport. De Telegraaf meldt in januari 2023 dat Van Eerd en H. zouden hebben gesjoemeld met sponsorcontracten en facturen. H. is daarover in november 2022 één keer gehoord door de Fiod, vertelde hij woensdag in de rechtbank. Tijdens het verhoor had hij niets gezegd en daarna had hij naar eigen zeggen niets meer gehoord van justitie.

De Jong en Laan maakt al 49 jaar de boeken op voor Hutten Metaal Staalbouw. In eerste instantie gaat het accountantskantoor gewoon door met de werkzaamheden voor de bedrijven van H. Wel moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo wil De Jong & Laan onder meer dat een forensisch accountant alle jaarrekeningen nog een keer doorpluist op kosten van H. en dat hij meldt dat er ‘mogelijk sprake was van onregelmatigheden’. Die voorwaarden schieten bij H. in het verkeerde keelgat. Een emotionele reactie is het gevolg. Zo gaat hij onder meer net zo lang bij de receptie van het accountskantoor zitten tot hij een gesprek heeft gehad met het bestuur.

49 jaar

Naar eigen zeggen ‘tot zijn grote verrassing’ zegde De Jong en Laan in oktober 2023 de samenwerking op. Het tijdstip waarop en de omstandigheden waaronder die opzegging gebeurde, brengen zijn cliënt in grote problemen, stelde advocaat Jeroen Stekelenburg in de rechtbank. Nu H bij gebrek aan een accountant zijn jaarrekeningen niet kan deponeren bij de Kamer van Koophandel, pleegt hij een ‘een economisch delict’, voegde de advocaat eraan toe.

Aanvullende informatie

Het is voor H onder de huidige omstandigheden niet mogelijk een andere accountant te vinden, aldus de raadsman. De Jong & Laan maakte de jaarrekening van Hutten Metaal wél af. ‘Omdat daar naast H. ook de investeerders die het bedrijf kochten betrokken waren’, zei de advocaat van het accountantsbureau. Waarom werd het opmaken van de jaarstukken in oktober vorig jaar gestaakt, tien maanden na de publicatie over H. in De Telegraaf? Zo wilde de rechter weten. De advocaat van De Jong en Laan zei dat het even had geduurd voordat de directie van het kantoor ‘precies doorhad wat er aan de hand was’. Hij suggereerde dat er meer over H. naar boven was gekomen, maar leverde daarvoor geen bewijs tijdens de zitting.

‘Flauwekul’, zegt H., die beweert onterecht verdachte te zijn in de witwaszaak. Naar verluidt besluit het Openbaar Ministerie binnen enkele maanden welke verdachten het strafrechtelijk gaat vervolgen, wie afvallen en wie mogelijk een schikking aangeboden krijgen. Het OM heeft in totaal tien personen als verdachten verhoord, waaronder H.

Compromis

H’s advocaat eiste een dwangsom van 50.000 euro met een maximum van een miljoen euro voor elke dag dat De Jong & Laan blijft weigeren de werkzaamheden te hervatten. Het kwam tot een compromis: H. gaat op zoek naar een boekhoudkantoor waaraan De Jong & Laan het werk zal overdragen.

