Kabinet verlengt coronasteun tot in derde kwartaal

Bedrijven kunnen ook in het derde kwartaal van dit jaar rekenen op overheidssteun. Donderdagmiddag presenteerde het demissionaire kabinet een steunpakket dat vooral als doel heeft banen te behouden, economische groei aan te jagen en schulden te verminderen.

6 miljard

Met de nieuwe steunronde is een bedrag van 6 miljard euro gemoeid. Daarmee is het totale bedrag dat het kabinet sinds de uitbraak van de coronacrisis uitgaf de 80 miljard euro gepasseerd.

TVL gaat door

Bedrijven kunnen vanaf 1 juli gebruik blijven maken van de TVL-regeling om hun vaste lasten te kunnen betalen, met een maximum van 1,2 miljoen euro. Dit plafond is met terugwerkende kracht verdubbeld en geldt ook in het tweede kwartaal. Hiermee komt het kabinet tegemoet grote winkelbedrijven, die klaagden dat kleine winkeliers meer steun ontvingen.

Ook NOW doorgezet

Ook de NOW-loonsteun blijft na 30 juni bestaan, met als referentiemaand februari 2021. De kosten worden hiervan geraamd op 2 miljard euro. De TVL telt vanaf NOW 3 (oktober tot en met december 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Hierdoor zullen werkgevers bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW meer subsidie ontvangen.

En Tozo en Tonk eveneens

Het kabinet stelt daarnaast voor de Tozo-inkomsenssteun voor zzp’ers en de Tonk-regeling voor ondernemers die hun vaste lasten niet meer kunnen betalen te verlengen. Ook heeft minister Koolmees voor Sociale Zaken er nogmaals bij gemeenten op aangedrongen soepel met de aanvragen om te gaan.

Geen kwijtschelding

Ondernemers mogen ook later beginnen en langer doen over de aflossing van hun belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd. Zij hoeven nu pas te starten met betalen vanaf 1 oktober 2022 (in plaats van 1 oktober 2021), en krijgen hier niet drie maar vijf jaar de tijd voor. Verder wordt een aantal andere coronabelastingmaatregelen in het derde kwartaal verlengd, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten.