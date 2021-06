Europese Commissie wil verbetering accountancy na Wirecardschandaal

De Europese Commissie vindt naar aanleiding van het Wirecardschandaal dat de corporate governance, de jaarrekeningcontrole en het externe toezicht op accountantsorganisaties binnen de EU moet worden versterkt en zal daarover eind 2022 met een richtlijnvoorstel komen. Dat heeft Europees Commissaris Mairead McGuinness (Financiële diensten) aangekondigd tijdens een op 27 mei gehouden speech. Komend najaar zal de Commissie een consultatiedocument publiceren over de mogelijke inhoud van zo’n richtlijnvoorstel.

Verantwoordelijkheid voor duurzaamheidsverslaggeving en verplichte auditcommissie

Tijdens de speech liep commissaris McGuinness al enigszins vooruit op de inhoud van het consultatiedocument. Zo vroeg zij zich af of de verantwoordelijkheden van bestuurders voor het opstellen van betrouwbare financiële en duurzaamheidsverslaggeving wel voldoende duidelijk zijn. Ook stelde zij zich de vraag of beursgenoteerde ondernemingen niet verplicht zouden moeten worden gesteld om een auditcommissie in te stellen en of de leden daarvan ook getoetst zouden moeten worden door een externe toezichthouder.

Toezicht onder de loep

De Europese Commissie onderzoekt ook de oorzaken van de tekortschietende controles van jaarrekeningen door accountants. Moet de aansprakelijkheid van accountants worden aangescherpt? Richten accountantskantoren zich te veel op het aanbieden van adviesdiensten aan ondernemingen in plaats van op de controle van jaarrekeningen?, vroeg McGuinness zich af. De Europese Commissaris kondigde verder aan om het externe toezicht op accountants(organisaties) onder de loep te zullen nemen, net als het externe toezicht op de verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen.

