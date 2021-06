Haarlemmermeer houdt accountantsrapport geheim

De gemeenteraad van Haarlemmermeer wil dat een onderzoeksrapport van BDO naar vermeende fraude bij lokale partij Forza! geheim blijft. De oprichter van de partij, verdachte in de fraudezaak, stemde als enige voor openbaarmaking.

Privé-uitgaven

Bij Forza! is minimaal 14.000 euro aan gemeenschapsgeld voor privé-doelen aangewend. De boekhouder ontdekte in 2019 na zijn aantreden dat fractievoorzitter en oprichter van de partij Paul Meijer geld heeft weggesluisd, onder meer ten bate van de roodstand van zijn creditcard, de huur van zijn woning, seizoenkaarten van Ajax, de maandelijkse toelage van zijn dochter, pintransacties op Ibiza, een vakantie op Vlieland, boodschappen, drank, restaurants en de reparaties aan zijn auto. Na intern fractieoverleg wordt afgesproken dat Meijer het hele bedrag zal terugbetalen in termijnen van 250 euro per maand. Ook zal hij zijn rol als fractievoorzitter opgeven, maar hij mag wel als raadslid aanblijven. Maar het loopt anders: Meijer zet de boekhouder uit de partij en blijft zelf aan. Begin dit jaar werd hij alsnog door zijn fractie gewipt.

Onderzoek BDO

Naast de rijksrecherche deed BDO onderzoek naar de vermeende fraude. Het kantoor presenteerde onlangs zijn bevindingen en de burgemeester heeft deze, onder geheimhouding, besproken met de fractievoorzitters. Donderdagavond 27 mei werd in de gemeenteraad gestemd over de bekrachtiging van de geheimhouding. Paul Meijer, die op persoonlijke titel in de gemeenteraad is blijven zitten, stemde als enige tegen. Hij wil dat het rapport openbaar wordt en kan niet begrijpen dat andere raadsleden – onder wie de boekhouder die de fraude ontdekte – met geheimhouding instemden. In de lokale media zei Meijer: ‘De opdracht van de burgemeester aan de onderzoekers was duidelijk: ze moesten achterhalen welk bedrag er miste, mijn schuld stond voor haar kennelijk al vast in november vorig jaar, toen zij aangifte deed van verduistering.’

Rol PwC

De opzijgeschoven boekhouder van Forza! uitte tegen Accountancy Vanmorgen eerder kritiek op de rol van de griffie en de huisaccountant van de gemeente Haarlemmermeer, PwC. De raadsgriffie controleert van elke partij elk jaar de verantwoording van de fractie-financiën op volledigheid en dat wordt door de accountant van de gemeente gecontroleerd. ‘Al bij het open slaan van de eerste order stuitte ik op een bankafschrift met een vreemde overboeking. Dat zag een kind. Maar PwC keurde alles goed en stuurde een factuur van 10.700 euro. Sinds het onderzoek in 2015 heeft niemand gecontroleerd of die administratie later wel op orde was. De griffier vindt nu de jaren voor 2019 niet interessant, omdat de accountant die heeft goedgekeurd. Misschien hebben ze wel niks gezien. Ik vind het wel opvallend dat ik in één oogopslag zag dat er iets mis is.’

De gemeente Haarlemmermeer was onlangs eerder om een andere ‘boekhouderskwestie’ in het nieuws. Accountant PwC waarschuwde de gemeenteraad dat er structureel 10 tot 20 miljoen moet worden bezuinigd. Bij de aanleg van een nieuwe wijk is niet met toekomstig onderhoud rekening gehouden. Die toekomstige investeringen moeten sinds 2016 worden geactiveerd. Dat was College van B&W en de gemeenteraad even ontgaan.