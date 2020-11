Gewipte boekhouder hekelt rol accountant bij fraudevermoeden lokale partij

Italiaanse toestanden in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. De boekhouder ontdekt dat de partijleider van de lokale fractie Forza 14.000 euro partijgeld heeft verduisterd. Vervolgens wordt hij de partij uitgewerkt. De accountant van de gemeente heeft zitten slapen, is zijn mening.

Paul Meijer

Tot januari 2019 wordt de boekhouding van de partij Forza gedaan door oprichter en fractievoorzitter Paul Meijer. Na interne druk neemt het net gekozen raadslid Erik Vermeulen, een ondernemer die zijn schaapjes op het droge heeft, tegen de zin van Paul Meijer, de partijfinanciën over. Het duurt vervolgens nog maanden voordat de nieuwe boekhouder toegang krijgt tot de rekening van de partij. Omdat hij bij het afronden van de boekhouding over 2019 geld mist, spreekt hij partijleider Meijer aan. Uiteindelijk blijken er nog andere rekeningen te bestaan. Vermeulen schrikt.

Privé-uitgaven

Hij treft afschrijvingen aan die wijzen op privé-uitgave van Meijer. De roodstand van de creditcard, de huur van zijn woning, de seizoenkaarten van Ajax, de maandelijkse toelage van zijn dochter, pintransacties op Ibiza, de vakantie op Vlieland, boodschappen, drank, uit eten, de reparaties aan zijn auto. De boekhouder weet dat het goed mis is. In februari 2020 gaat hij naar de bank om zijn vermoeden van fraude te melden. Pas nadat hij als penningmeester is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel krijgt hij inzage in alle historische bankafschriften. Vermeulen ontdekt dat Meijer de huur van zijn woning als ‘fractiekantoor’ heeft gedeclareerd. De boekhouder concludeert dat de fractieleider over 2017 en 2018 bijna de hele fractievergoeding heeft verduisterd. Hij schat de totale schade op meer dan 40.000 euro. ‘Maar dit is het laaghangende fruit. Zouden andere dubieuze uitgaven worden nagetrokken dan kan het bedrag veel hoger zijn,’ vertelt hij tegen Accountancy Vanmorgen.

Uit de partij gewipt

Na intern fractieoverleg wordt op 18 april afgesproken dat Meijer het hele bedrag zal terugbetalen in termijnen van 250 euro per maand. Ook zal hij zijn rol als fractievoorzitter opgeven, maar hij mag wel als raadslid aanblijven. Vermeulen tekent met tegenzin: ‘Het maandbedrag vond ik te laag en Meijer had de raad moeten verlaten. Je kan niet geld van de kiezer stelen en blijven zitten,’ zegt hij in de krant. Hij kan dan nog niet vermoeden dat Meijer zijn betalingsverplichting helemaal niet zal nakomen en Vermeulen op 25 september laat uitschrijven als bestuurslid en penningmeester van Forza. Meijer stelt Giacomo Landino aan als nieuwe penningmeester en een nieuwe fractievoorzitter van Forza IJmond. Vermeulen kan nu niet meer bij de bankrekeningen en ook niet controleren of Meijer zich aan de terugbetalingsregeling houdt. Op 8 oktober wordt de voormalige partijboekhouder, begin 2020 door lokale journalisten uitgeroepen tot politicus van het jaar, door Meijer en zijn handlangers uit de fractie gezet.

Rol accountant

De voormalige boekhouder van Forza heeft ook kritiek op de rol van de griffie en de accountant. De raadsgriffie controleert van elke partij elk jaar de verantwoording van de fractie-financiën op volledigheid en dat wordt door de accountant van de gemeente gecontroleerd. Vermeulen: ‘Al bij het open slaan van de eerste order stuitte ik op een bankafschrift met een vreemde overboeking. Dat zag een kind. Maar PwC keurde alles goed en stuurde een factuur van 10.700 euro. Sinds het onderzoek in 2015 heeft niemand gecontroleerd of die administratie later wel op orde was. De griffier vindt nu de jaren voor 2019 niet interessant, omdat de accountant die heeft goedgekeurd. Misschien hebben ze wel niks gezien. Ik vind het wel opvallend dat ik in één oogopslag zag dat er iets mis is.’

Pim Fortuyn

Forza IJmond heeft geen relatie met de Italiaanse partij van Silvio Berlusconi, maar komt voort uit de voormalige Lijst Pim Fortuyn. Vermeulen: ‘Dat maakt het extra erg. Ik geloof nooit dat Pim met valse bonnetjes geld uit zijn partij zou hebben gehaald.’