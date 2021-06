Een op zeven beslissers ziet geen graten in fraude zakenpartner

Ruim één op de zeven eindbeslissers maakt het niet uit of een zakelijke relatie fraude pleegt of geld witwast, zolang die maar voldoet aan zijn financiële verplichtingen. Dat blijkt uit onderzoek van bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet.

Het bedrijf bevroeg 350 werkenden die eindbeslisser zijn binnen hun werkgebied. Een deel van hen vindt dus de bedrijfsportemonnee belangrijker dan het ethisch gedrag van hun zakelijke relatie, aldus Altares Dun & Bradstreet. ‘Opvallend is dat vrouwen zich veel vaker laten leiden door hun ethisch kompas. Van hen vindt slechts tien procent de bedrijfsfinanciën belangrijker, waar dit percentage bij mannen bijna twee keer zo hoog is (19 procent).

Een op vier weegt relatie zwaarder dan feiten

Een kwart van de eindverantwoordelijken vertrouwt vooral op zijn onderbuikgevoel bij het aangaan van een zakelijke relatie. ‘Zij baseren hun keuze voor het wel of niet aangaan van de relatie liever op gevoel dan op feiten.’ Mannen vinden de relatie vaker belangrijker dan de feiten (in 30 procent van de gevallen); bij vrouwen is het aandeel beslissers dat vooral naar het gevoel luistert 20 procent.

Desondanks is achtergrondinformatie voor eindverantwoordelijken belangrijk: 74 procent vindt het belangrijk om precies te weten welke personen en bedrijven er achter een (potentiële) zakelijke relatie zitten. En 77 procent vindt dat hun organisatie een risico-inschatting moet maken van een (potentiële) zakelijke relatie.

Geschrokken

David Verheecke, bij Altares Dun & Bradstreet een eindbeslisser als managing director Benelux: ‘We schrikken ervan dat zo’n groot deel van de eindbeslissers in de keuze voor een zakelijke relatie het ethische kompas niet laat meewegen of de keuze bepaalt op een onderbuikgevoel. Niemand kan in een glazen bol kijken, maar een goede indicatie van de financiële gezondheid en het ethisch handelen van potentiële zakelijke relaties, geeft een grotere zekerheid voor een goede toekomst. Niet alleen bij potentiële zakelijke relaties is het belangrijk hierop te focussen, ook bij bestaande relaties is het belangrijk via een monitoringstool te allen tijde de vinger aan de pols te houden.’