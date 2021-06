PERSONALIA | Pim de Vries naar CFO Capabel

Financieel specialist Pim de Vries is als partner toegetreden tot CFO Capabel. Hij gaat opdrachtgevers bijstaan bij het optimaliseren van hun financiële functie.

25 jaar ervaring

De Vries begon zijn carrière in de bankensector. Hij werkte bij ABN Amro, Rabobank en ING. Van 1998 tot 2005 studeerde hij financial accounting en belastingrecht aan de UvA. Hij was 5 jaar in dienst als finance Director bij treasuryspecialist Thésor. Van 2016 tot 2020 gaf hij bij BDO leiding aan diverse accountants- en adviesteams. Nu wordt hij de zestiende partner bij CFO Capabel, een advies- en interimbureau dat parttime of interim CFOs en senior adviseurs levert aan bedrijven. Zij helpen opdrachtgevers met het draaien en verbeteren van hun finance functie, en ondersteunen bestuurders in tijden van ingrijpende veranderingen, of zoals nu, in tijden van crisis. De Vries zal in zijn nieuwe rol als sparringspartner van opdrachtgevers fungeren. Zo zal hij hen onder meer bijstaan in het optimaliseren van de financiële functie, het verkrijgen van beter inzicht in de prestaties van de organisatie, het verbeteren van controles op financiële processen of bijvoorbeeld financieel-strategische planning en het opstellen van businessplannen.

Snelle verandering

In tijden van snelle verandering dienen organisaties, zo legt De Vries op de website van CFO Capabel uit, op financieel gebied mee te groeien. “Het principe van boekhouden wijzigt niet, echter wel en in toenemende mate de wijze van registreren en uw informatiebehoefte. Het financiële proces dient naadloos aan te sluiten op het bedrijfsproces. Dit laatste wijzigt met groei en zich ontwikkelende afzetmarkten, dus dient de financiële afdeling mee te bewegen. Heel vaak is daarbij sprake van een behoorlijke achterstand.”

Cohesie

De Vries zegt over zijn rol en toegevoegde waarde onder meer: “Voor het succes van een onderneming zijn draagvlak en samenwerking van het allergrootste belang. Ik help door het stellen van duidelijke doelen voor de korte en lange termijn: een groeipad met duidelijke mijlpalen. Daarbij erken ik ieders inbreng en zorg ik voor cohesie binnen het financiële team maar ook daarbuiten met de andere afdelingen.”