Betrokkenheid is een belangrijk onderdeel van vitaliteit. Maar hoe houd je als werkgever medewerkers betrokken als je elkaar niet langer dagelijks op de werkplek kunt zien en ontmoeten? Ter inspiratie delen we met u hoe wij zelf deze uitdaging hebben aangepakt na de start van de crisis. En met succes, want we zijn dit jaar op basis van een medewerker betrokkenheidsonderzoek uitgeroepen tot Topwerkgever. Dat betekent dat we horen bij de ca. 5% gelukkigste organisaties van Nederland. Hoe wij onze medewerkers betrokken houden? Liesbeth Post, HR-manager bij Sazas, vertelt het u graag.

(Online) bijeenkomsten en activiteiten

Sazas heeft verschillende personeelsbijeenkomsten, sinds de coronatijd online in plaats van op kantoor, om met alle collega’s bij elkaar te komen en elkaar op de hoogte te houden. “Ieder kwartaal hebben we een zogenaamde medewerkers inspiratiebijeenkomst, waarin we een thema centraal stellen door een externe spreker uit te nodigen om ons te inspireren. Ook hebben we één keer per maand een zogenaamde wrap-up, waarin we medewerkers kort meenemen in actuele ontwikkelingen in de organisatie. Hiernaast organiseren we iedere maand een 11-uurtje, waarin de directie en ik op informele manier in gesprek gaan met een deel van de medewerkers over allerlei stellingen en/of vragen, zowel op zakelijk als persoonlijk gebied. Het 11-uurtje hebben we in frequentie iets verhoogd sinds de coronatijd, om het contact op afstand te onderhouden.”

Ook worden er nu in het ‘thuiswerkjaar’ allerlei gezamenlijke online activiteiten georganiseerd. “Zo hebben we drie keer met alle collega’s ‘de grote Sazas QuarantaineQuiz’ gedaan en worden er ook binnen de verschillende teams online activiteiten/teamuitjes ondernomen. Alle activiteiten samen zorgen ervoor dat de verbondenheid en betrokkenheid vergroot wordt”, vertelt Liesbeth.

Niet alleen mentaal, maar ook fysiek fit én betrokken blijven

Het onderwerp ‘vitaliteit’ staat in 2021 prominent op de agenda bij Sazas. Minstens ieder kwartaal wordt over vitaliteit gesproken, zowel binnen het management als binnen de verschillende teams. “Binnen elk team worden afspraken gemaakt over de acties die in het kader van vitaliteit worden genomen. Regelmatig wordt door een team in de interne nieuwsbrief of in een wrap-up verteld wat het team op dat gebied ondernomen heeft, zodat andere teams hier weer van kunnen leren.”

Bij Sazas zijn er al verschillende online initiatieven geweest om met elkaar in beweging te blijven ondanks het vele thuiswerken. Zo doen bijvoorbeeld veel collega’s uit verschillende teams mee aan de wandel-app Ommetje en wandelt één van de teams dagelijks terwijl ze telefonisch bijpraten. Hiernaast zijn er online sessies geweest met een fitness elastiek en heeft binnen één van de teams een collega uitleg gegeven over de Vijf Tibetanen oefeningen. “Regelmatig zie je bij dit soort activiteiten dat voornamelijk de lachspieren op de proef worden gesteld, maar ook dat is gezond en zorgt voor verbinding. Gezondheid is, zeker nu we nog minder bewegen, een heel belangrijk thema. Als medewerker moet je mentaal én fysiek in balans zijn; je hebt een gezonde leefstijl en zit goed in je vel. Daardoor kun je beter presteren en beter met veranderingen, maar ook met tegenslagen omgaan”, legt Liesbeth uit.

De reactie van Ramond Minnaar, Business & Financial Controller bij Sazas:

Ramond: “Ik ben sinds 2011 werkzaam bij Sazas. Na al die tijd vind ik het nog steeds leuk om voor Sazas te werken. Er is een informele sfeer binnen het bedrijf, waardoor het aanvoelt als een grote familie. Er is het afgelopen jaar natuurlijk veel veranderd door de coronapandemie, maar dat betekent niet dat het werken bij Sazas minder gezellig is geworden. Zo heb ik nog regelmatig contact met een groot aantal collega’s via de telefoon, Zoom of Skype. Verder kun je tijdens de medewerkers inspiratiebijeenkomsten alle collega’s altijd weer even (online) zien. En als ik na de bijeenkomsten zoals wrap-ups nog vragen heb over de onderwerpen dan voel ik me altijd vrij om contact op te nemen met de betrokken collega’s. Bij Sazas vinden wij openheid belangrijk.”

Door de coronatijd was het ook voor de medewerkers van Sazas soms best even zoeken naar manieren om contact met elkaar te houden. “Als oplossing hiervoor zijn er een aantal online activiteiten gedaan met de nadruk op het informele karakter. Denk hierbij aan online borrelsessies, quizzen en andere digitale teamuitjes. Ik heb bijvoorbeeld een aantal weken geleden met mijn team Finance & Control een digitale escape room gedaan. Super leuk! Dit zijn leuke manieren om weer even met je collega’s te ontspannen,” legt Ramond uit. “Wat nu tijdens de coronacrisis ook extra belangrijk is, is de fysieke fitheid van de medewerkers. Vanuit de medewerkers van Sazas zijn hiervoor diverse oplossingen bedacht zoals digitaal bijpraten tijdens een wandeling buiten. Alle activiteiten dragen er aan bij dat de zowel de betrokkenheid als de fysieke gesteldheid van de medewerkers worden verbeterd. En misschien nog wel belangrijker: dat je in contact blijft met je collega’s.”

Zoals we al aan het begin van dit artikel aangaven: investeren in vitaliteit draagt bij aan het beperken en voorkomen van verzuim en daarmee ook het bijbehorende financiële risico. Heeft u misschien klanten die meer willen weten over het afdekken van dit risico? Op onze website geven we hier uitgebreid uitleg over. Wilt u zelf meer weten over de verzuimoplossingen die wij uw klanten kunnen bieden? Dan is dit een goed startpunt.

Bron: Sazas