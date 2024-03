Hoe bouw je aan een gezonde werkomgeving in de accountancysector?

In een ideale setting werkt iedereen met plezier, hetzij vanuit huis of op kantoor, met biologische maaltijden en een harmonieuze atmosfeer. Eerlijkheid en humor zijn de norm, en ziekteverzuim is zeldzaam. Maar helaas is dit (nog?) niet de realiteit. Hoewel we streven naar een gezonde werkomgeving, kan ziekteverzuim altijd een rol kan spelen.