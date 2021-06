Doorzoeking in Eindhoven wegens miljoenenfraude met btw

Bij een gezamenlijke actie van de Inspectie SZW, het OM en de Fiod is vrijdag een doorzoeking gehouden in een bewoond bedrijfspand in Eindhoven vanwege verdenking van grootschalige btw-fraude en witwassen.

Bij de fraude zouden meerdere personen betrokken zijn. Die worden ook verdacht van het onterecht gebruik maken van NOW-subsidie. ‘Tijdens de doorzoeking is één persoon aangehouden voor verhoor en is er beslag gelegd op administratie en digitale gegevensdragers.’ De vermoedelijke fraude vond plaats met behulp van verschillende vennootschappen. De verdachten deden op naam van deze vennootschappen onjuiste aangiften omzetbelasting. Bij de fraude werden door de verdachten ook valse facturen overgelegd aan de Belastingdienst om de onjuiste aangiften te onderbouwen en zo ten onrechte voorbelasting terug te vragen. ‘Het totaalbedrag van de ten onrechte aangevraagde terugbetaling voorbelasting bedraagt zo’n € 10 miljoen. Doordat niet het volledige bedrag is uitgekeerd, bedraagt het vermoedelijke nadeel voor de schatkist ongeveer € 1 miljoen.’