Vijlbrief informeert Kamer over giftenaftrek en ANBI’s

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Kamer geïnformeerd over de giftenaftrek en de algemeen nut beogende instelling.

Giftenaftrek

Voor de aftrek van gewone giften in de inkomstenbelasting geldt zowel een drempel als een plafond. Deze drempel en plafond gelden niet voor periodieke giften. Voor de kwalificatie van periodieke gift moet onder andere zijn voldaan aan het onzekerheidsvereiste. Deze onzekerheid zal minimaal 1% moeten bedragen. In de praktijk geldt als uitgangspunt dat aan het onzekerheidsvereiste is voldaan als de periodieke gift afhankelijk is van één leven bij een termijn van vijf jaren. Belastingplichtigen ervaren het onzekerheidsvereiste als complicerend. De staatssecretaris wil dit vereiste daarom laten vervallen. De minimale looptijd van vijf jaar wil hij wel handhaven. Zijn streven is dat deze wijziging per 1 januari 2024 in werking treedt

Aanpassing anbi-status

De staatssecretaris bespreekt ook het verschijnsel van algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) die volgens sommigen het algemeen belang niet dienen. Daarbij valt onder meer te denken aan instellingen die “homogenezing” aanbieden. Op dit moment kan de Belastingdienst zulke instellingen niet zomaar de anbi-status ontnemen. De staatssecretaris stelt voor een commissie van deskundigen onderzoek te laten doen naar de aanpassing van het anbi-begrip. Daarnaast wil hij meer informatie vergaren over de noodzaak voor het automatisch hebben van de anbi-status van overheidsinstellingen in EU-landen.

Lees hier de brief van Vijlbrief aan de Kamer.