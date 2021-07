Deloitte heeft veel moeite met jaarrekening gemeente Smallingerland

Huisaccountant Deloitte van de Friese gemeente Smallingerland vindt het opstellen van de jaarrekening 2020 ‘een moeizaam proces, met veel correcties en aanvullende vragen’. Zo moeizaam dat Smallingerland de landelijke deadline van 15 juli niet haalt, meldt de Leeuwarder Courant.

Deloitte maakt in een tussentijds verslag melding van ‘veel tekortkomingen in de interne beheersing’ bij de Friese gemeente. Het opstellen van de jaarrekening is daarom een lastig proces.

Weinig financiële kennis in huis

Het dossier waarmee het accountantskantoor moest werken was volgens Deloitte ‘verre van volledig’, omdat veel gemeentelijke ambtenaren door corona en andere oorzaken zijn uitgevallen. In Smallingerland worden veel deskundigen ingehuurd en minder vaak in dienst genomen. ‘Dit is geen duurzaam model’, meldt Deloitte. De gemeente moet daarom de vaste groep financiële medewerkers ‘met een goede basiskennis’ echt verbreden, adviseert het accountantantskantoor.

Deadline gemist

Als gevolg van het moeizame proces van het opstellen van de jaarrekening is nu om uitstel gevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De landelijke deadline voor het indienen bij het ministerie van een jaarrekening inclusief accountantsverklaring is voor gemeenten 15 juli. Als dat niet lukt moet voor 1 juli uitstel zijn aangevraagd, Smallingerland was daar nog maar net op tijd mee.

