Kwartiermakers doen voorstel voor audit quality indicators

De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector hebben tien kwaliteitsindicatoren opgesteld om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de accountancysector. Belanghebbenden kunnen tot 19 september reageren op de indicatoren.

De kwaliteitsindicatoren kunnen gebruikers van de jaarrekening nader inzicht geven in factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de wettelijke jaarrekeningcontrole, en zien o.a. op cultuur, fraude, innovatiebereidheid en kwaliteitsbeheersingssysteem. Tot op heden is er slechts beperkt inzicht in de kwaliteit van een jaarrekeningcontrole. Dit komt doordat er door accountants en accountantsorganisaties niet, of niet eenduidig, gerapporteerd wordt over parameters die betrekking hebben op kwaliteit. De Commissie Toekomst Accountancysector (Cta) beveelde begin 2020 aan om audit quality indicators (AQI’s) voor de Nederlandse accountancypraktijk vast te stellen. Het kabinet nam deze aanbeveling over en vroeg de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector zorg te dragen voor de opstelling van audit quality indicators en het geven van een oordeel over de juridische verankering daarvan.

De 10 indicatoren zijn:

Betrokkenheid externe accountant Fouten in de jaarrekening Fraude en continuïteit Kwaliteitsverhogende maatregelen Kwaliteitsbeheersingssysteem Cultuur Verloop in controleteam Innovatiebereidheid Budgetoverschrijding Opdrachtgeverstevredenheid.

Reageren op het consultatiedocument kan hier.