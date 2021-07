Accountant gemeente Renkum ontdekt vergeten vinkjes: tonnen aan Tozo-steun op de helling

Renkum moet mogelijk tonnen aan Tozo-steun terugbetalen aan het rijk. De accountant van de Gelderse gemeente ontdekte onlangs dat bij de aanvragen in de eerste golf in de haast structureel vergeten is een vinkje te plaatsen bij een vraag. De fout wordt nu in allerijl hersteld.

In de eerste coronagolf wilde Renkum de lokale zelfstandigen snel helpen. Dat ging echter wat té snel: in veel gevallen is bij het regelen van de Tozo-aanvragen aangegeven of er voldoende uren zijn gewerkt in 2019. Daardoor kan de overheid niet controleren of Renkum terecht ondernemers steun heeft uitgekeerd. Mogelijk moet de gemeente tonnen terugbetalen. ‘Om te voorkomen dat ze in de problemen kwamen, hebben we de ondernemers in de eerste weken van de eerste coronagolf zo snel en efficiënt mogelijk willen helpen’, zegt wethouder Marinka Mulder tegen dagblad De Gelderlander. ‘We hebben hen mondeling ondervraagd en dat wel op papier vastgelegd, maar hebben bij 329 ondernemers vergeten een vinkje bij ‘ja’ te zetten of ze in 2019 voldoende uren hadden gewerkt.’

Tijd dringt

De fout kwam aan het licht toen accountant Astrium een controle uitvoerde op de jaarstukken van 2020. Het ontbrekende vinkje staat een goedkeurende accountantsverklaring in de weg, met mogelijk terugbetalen tot gevolg. Ambtenaren en wethouders zijn daarom nu de ondernemers aan het bellen; inmiddels is al met ruim twee derde contact geweest. Maar de tijd dringt: ‘We hebben tot dinsdag’, zegt Mulder.

Bron: De Gelderlander