Fiscus wijzigt standpunt: soms lager gebruikelijk loon dan wettelijk minimumloon mogelijk

De Belastingdienst accepteert voortaan in sommige gevallen een lager gebruikelijk loon dan het wettelijk minimumloon. De standpuntwijziging is opgenomen in de nieuwste versie van het Handboek Loonheffingen 2021, merkte fiscale website Taxence op.

De Belastingdienst accepteerde voorheen nooit een lager gebruikelijk loon dan het wettelijk minimumloon. Die stellingname hield bij de rechter echter niet altijd stand. De fiscus heeft daarom nu de koers bijgesteld. In bijzondere situaties kan het standpunt dat het gebruikelijk loon niet lager kan zijn dan het minimumloon, verlaten worden als er sprake is van zakelijke gronden.

Er kunnen zakelijke gronden zijn om uit te gaan van een lager gebruikelijk loon dan het wettelijk minimumloon, meldt de Belastingdienst in de gewijzigde paragraaf van het Handboek Loonheffingen 2021. Bijvoorbeeld in het geval van een (structurele) verliessituatie waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Dit geldt ook bij gevaar voor de continuïteit van startups en startende ondernemingen. Bij twijfel kan hierover contact worden opgenomen met het belastingkantoor.

Meer informatie op de site van de Belastingdienst:

Nieuwe versie ‘Handboek Loonheffingen 2021’ gepubliceerd