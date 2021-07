Personalia | Hella Vercammen nieuwe voorzitter NEVOA

De algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Ondernemingsrecht Adviseurs (NEVOA) heeft mr. Hella M. E. Vercammen benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter.

Ze neemt daarmee het voorzitterschap over van mr. Peter van Alten en is vanaf 16 juni 2021 lid van de raad van bestuur van de NEVOA. Na een start in de advocatuur is zij als bedrijfsjuridisch adviseur begonnen in 1994 bij Baker Tilly en sinds 2003 heeft ze haar eigen bedrijfsjuridisch advieskantoor gesticht met een team van juristen en ondersteunend personeel, The Legal Company in Amstelveen.

Haar ambitie als voorzitter van de NEVOA is om meer naamsbekendheid te creëren voor de NEVOA en haar leden-adviseurs. Met name richting het bedrijfsleven, de accountancy en de arbeidsmarkt. Het streven is dat “juridisch jong talent beter de weg vindt naar onze beroepsgroep en bedrijven weten dat wij geschikte juridische business partner zijn als beter alternatief op de advocatuur en rechtsbijstandsverzekeraars. Samen met de accountant en de fiscalist vormen wij een gouden advies driehoek voor bedrijven en organisaties”, vertelt mr. Hella M. E. Vercammen.

De andere nieuwe bestuursleden die op 16 juni jl. zijn benoemd bij de NEVOA zijn mr. Ankie Biesheuvel-Bakker bij de Bos Adviesgroep te Oosterhout, mr. Peter Raven van Kennis Centrum Arbeidsrecht te Beilen.

