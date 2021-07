Rapport IIA over klimaatverandering en milieurisico’s

Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) heeft het rapport ‘Climate change and environmental risk – uitdagingen en handvatten voor internal audit’ gepubliceerd.

De beroepsvereniging van internal auditors in Nederland constateert dat klimaatverandering en milieurisico’s ‘een zeer actueel en ingrijpend onderwerp voor vrijwel alle organisaties’ zijn. Het is voor veel organisaties aanleiding voor een heroverweging en aanpassing van de koers. ‘Met het oog op het strategisch belang voor de organisatie ligt hier ook een rol voor de internal auditor. We zien echter (in het jaarlijkse Risk in Focus-rapport van het IIA) dat de tijdsbesteding op dit gebied nu nog gering is. Dit was voor IIA reden te kijken hoe de Internal Audit Funcie (IAF) de organisatie goed kan ondersteunen op dit thema.’

Concrete handvatten

Het rapport is het resultaat van een survey onder 63 hoofden van IAF’s in Nederland, vraaggespreken met acht IAF’s die al ervaring hebben met audits op klimaatverandering en milieurisico’s en het bestuderen van literatuur. Het geeft inzicht in de (mogelijke) impact van de risico’s én biedt concrete handvatten aan de IAF’s om de gewenste rol te bepalen en die goed uit te uitvoeren.

Rapport ‘Climate change and environmental risk – uitdagingen en handvatten voor internal audit’