Crowdfunding in Nederland blijft flink groeien

De eerste helft van 2021 is 358 miljoen euro met crowdfunding gefinancierd, meldt crowdfundingcijfers.nl. Dat is een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen 178 miljoen euro werd opgehaald.

Dip crowdfunding ondernemingen

Tijdens coronajaar 2020 nam het gebruik van crowdfunding voor ondernemingen af. In de eerste helft van 2021 maakten ondernemers juist weer meer gebruik van crowdfunding – meer zelfs dan ooit tevoren. Ondernemingen haalden in de eerste helft van 2021 in totaal 320,1 miljoen euro op via crowdfunding, met als gemiddeld succesvol opgehaald bedrag 260.000 euro.

Maatschappelijke en creatieve projecten

Maatschappelijke en creatieve initiatieven gebruikten crowdfunding in coronajaar 2020 om lastige tijden te overbruggen, of nieuwe projecten van de grond te krijgen. In de eerste helft van 2021 groeide crowdfunding voor maatschappelijke en creatieve verder door. Voor creatieve projecten, zoals film, muziek en theater, bedroeg het totaal opgehaalde bedrag 8,2 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project was 14.000 euro. Voor maatschappelijke projecten, zoals een speeltuin of schoolproject, was het totaal opgehaalde bedrag 16,1 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project was 3.000 euro.

Bijna 9.000 projecten

In de eerste helft van 2021 werden bijna 9.000 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. Maar liefst 63% daarvan waren maatschappelijke projecten. De meest populaire vorm van crowdfunding is een lening. Afgelopen halfjaar was 89% van het opgehaalde bedrag in de vorm van een lening.

Groei crowdfunding

Sinds 2011 is opgeteld inmiddels meer dan 2 miljard euro met crowdfunding gefinancierd. Met de groei van de sector groeit ook de regelgeving. Crowdfundingplatforms die zich op financiering met financieel rendement richten (zoals leningen en verkoop van aandelen), hebben binnenkort een vergunning nodig om hun activiteiten aan te kunnen bieden. Dit volgt uit een Europese verordening die voor alle lidstaten geldt.

Bron: crowdfundingcijfers.nl