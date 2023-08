Vraagtekens bij financiële cijfers een op zes advocatenkantoren

Bij een op de zes advocatenkantoren leiden de financiële kengetallen bij de dekens, belast met het toezicht op de beroepsgroep, tot vraagtekens. Dat blijkt uit het jaarverslag van het dekenberaad over 2022.

Sinds 2020 moeten advocatenkantoren hun financiële kengetallen aanleveren bij de dekens. Volgens de advocatenorde was er bij 871 kantoren (bijna een op de zes) in de cijfers over 2020 sprake van een zogeheten oranje of rode vlag: er deugde iets niet aan de cijfers. In totaal werden door 5.481 kantoren kengetallen aangeleverd. In 212 gevallen is er door de dekens actie ondernomen. Voor 414 kantoren geldt de meest kritieke situatie, die met een rode vlag wordt aangemerkt.

Gesprekken en telefoontjes

45 kantoren stonden al verscherpt onder toezicht en 26 kantoren kregen een financieel gesprek waarbij ook de jaarrekening over 2021 en de halfjaarcijfers van 2022 opgevraagd werden. Bij 95 werden die aanvullende cijfers ook opgevraagd, maar bleef een gesprek achterwege. Bij 14 kantoren wordt dit jaar een kantoorbezoek afgelegd en 77 kantoren kregen een telefoontje met een verzoek om nadere toelichting. In 109 gevallen kijken de dekens het nog even aan: ze wachten de kengetallen van dit jaar af om te bepalen of er actie nodig is.

Bron: Advocatie