NOB: UBO’s verdienen uitbreiding van afschermingsgronden

Een implementatiebesluit dat in consultatie is gebracht kan enige harde kanten van de UBO-registratie in het trustregister afschaven. Dat meldt de NOB in een reactie op de consultatie van het implementatiebesluit.

UBO-register voor trusts

Nederland moet een registratie van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) invoeren voor trusts en soortgelijke juridische constructies. Het wetsvoorstel voor deze invoering is op 23 april ingediend bij de Tweede Kamer. Daarnaast is ook een implementatiebesluit in consultatie gebracht. De NOB heeft eerder een commentaar ingestuurd op het wetsvoorstel: Geef het trustregister een goed fundament en registratieplichtigen duidelijke toelichting. De NOB heeft nu ook gereageerd op de consultatie van het implementatiebesluit.

UBO’s verdienen uitbreiding van afschermingsgronden

Het voornaamste punt dat de NOB wil maken is dat UBO’s meer mogelijkheden verdienen om hun persoonlijke gegevens af te schermen van de openbaarheid. Nederland heeft er welbewust voor gekozen om een deels openbare UBO-registratie in te voeren, terwijl vanuit de EU voor trusts en trustachtigen een besloten register is vereist. Daarbij is naar mening van de NOB door de Nederlandse wetgever onvoldoende getoetst of die gedeeltelijke openbaarheid past binnen de grenzen van het recht op privacy. De afschermingsgronden die nu worden geboden zijn beperkt tot minderjarigheid, onder bewind- of curatelestelling door de kantonrechter en plaatsing op een nationale of regionale lijst voor politiebescherming.

Ondergrens voor UBO-kwalificatie van participanten

Daarnaast wordt in de reactie gepleit om aan te sluiten bij een ondergrens van ‘meer dan 25 procent’ voor kwalificatie van participanten als UBO. In het concept-implementatiebesluit is een belangrijke tegemoetkoming opgenomen voor fondsen (voor gemene rekening) met een groot aantal participanten. In beginsel zouden al die participanten als UBO kwalificeren, maar het implementatiebesluit brengt daar nu een ondergrens in aan. Participanten (of in de bewoording van het implementatiebesluit, de begunstigden) kwalificeren pas met een belang van ten minste 3 procent in ieder geval als UBO. Naar mening van de NOB levert dit alsnog een aanzienlijke administratieve last op voor grote fondsen, bovendien sluit de gekozen ondergrens niet aan op ondergrens van 25 procent die wordt gebruik voor de UBO-registratie in het Handelsregister (voor vennootschappen en andere juridische entiteiten). De NOB dringt daarom aan op heroverweging van de gekozen ondergrens.

NOB-reactie internetconsultatie Implementatiebesluit UBO-registratie in trustregister (pdf)

Bron: NOB