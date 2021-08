DNB waarschuwt cryptoaanbieder die Wwft overtreedt

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een waarschuwing gegeven aan cryptoaanbieder Binance vanwege onder andere overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De toezichthouder maakt woensdag bekend dat de dienstverlener zonder wettelijk verplichte registratie bij DNB cryptodiensten in Nederland aanbiedt. Dat betekent dat het bedrijf in strijd handelt met de Wwft en illegaal: (1) diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, en (2) bewaarportemonnees aanbiedt.

Klanten kunnen hierdoor een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering, laat DNB weten.

Meer informatie

Als je wil weten of een aanbieder van cryptodiensten onder toezicht van DNB staat kun je op de website van DNB (Register van aanbieders van cryptodiensten (dnb.nl)) het register raadplegen. Meer informatie over crypto’s vind je op ‘Wat u moet weten over crypto’s’. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB 0800 020 1068 (gratis).