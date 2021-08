Akkoord over tekst derdenverklaring starters

De NBA-werkgroep Copro heeft met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) overeenstemming bereikt over de tekst van de derdenverklaring voor starters.

De nieuwe tekst is beschikbaar in het EH3-portaal zodra het TVL-loket voor het derde kwartaal opent op 31 augustus. De tekst kan ook gebruikt worden voor nog niet ingeleverde derdenverklaringen inzake het tweede kwartaal. ‘Niet alleen is de algemene tekst van de derdenverklaring herzien, maar ook de speciale alinea voor accountants‘, licht de NBA toe.

Nieuwe alinea accountants

Die speciale alinea luidt nu: ‘Deze deskundigenverklaring geeft geen zekerheid zoals deze voorkomt uit de uitvoering van een assurance-opdracht noch feitelijke bevindingen zoals bij een aan assurance verwante opdracht. Voor de inhoud van deze begrippen verwijzen wij naar de definities in de Nadere Voorschriften controle- en overige standaarden. Wij hebben geen andere werkzaamheden uitgevoerd dan het lezen van de door u aangeleverde informatie en het met u bespreken hoe u voldaan hebt aan de in deze brief genoemde voorwaarden. Deze brief is dan ook geen rapportage naar aanleiding van een assurance-opdracht of een aan assurance verwante opdracht, wat onder andere inhoudt dat deze niet is bedoeld om zekerheid te verstrekken omtrent de getrouwheid van het verzoek tot tegemoetkoming of om feitelijke bevindingen over het verzoek weer te geven. Uiteraard hebben wij onze werkzaamheden uitgevoerd met inachtneming van de Verordening gedrags- en beroepsregels Accountants (VGBA).’